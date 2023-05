La popolazione riprende a crescere 

La prima volta che Tortolì ha sfondato il muro degli 11 mila residenti è stata nel 2013. Al 31 dicembre di quell’anno all’Anagrafe si contavano 11.035 residenti. L’anno successivo l’incremento dello 0,85 per cento aveva portato a 11.129 la popolazione residente. Poi sono seguiti otto anni di costante calo, fino all’inversione di tendenza che oggi emette un verdetto: 11.086 residenti, il secondo massimo storico per la cittadina. Ma non è tutto oro ciò che luccica, perché il rapporto tra i due principali indicatori demografici è impietoso: nel 2022 sono nati 75 bambini, mentre i morti sono stati 110. Un gap di 35 unità. L’incremento della popolazione è dunque sostenuto dai flussi migratori. Sono sempre di più le persone che scelgono di mettere radici nel centro più popoloso dell’Ogliastra. Soprattutto persone provenienti dai paesi vicini che investono in unità familiari in funzione del loro lavoro.

I numeri

Il dato che più sintetizza lo scenario demografico di Tortolì è l’incremento del 10,1 per cento dei residenti negli ultimi vent’anni. La popolazione è passata dai 10.108 residenti al 31 dicembre 2022 agli attuati 11.086. Un aumento costante, segnato soprattutto dal picco del 2008 (+215 residenti rispetto all’anno precedente), fino al primo stop: è il 2011 e in un anno la cittadina perde 270 abitanti. Sembra l’inizio di un’involuzione, ma i timori vengono cancellati il 31 dicembre 2014: l’Anagrafe rivela che i residenti sono schizzati a 11.129. È il boom storico. Cancellato, però, già l’anno successivo con 70 residenti in meno. Che nel 2018 sono diventati 10.731 in virtù del crollo di 350 unità. La soglia di oltre 11 mila residenti ha resistito appena cinque anni. Ma pian piano, compreso il periodo della pandemia, la popolazione ha ripreso a crescere e, sebbene il record di decessi (110, con un’incidenza percentuale dei seppellimenti negli ultimi quattro anni del 56 per cento), il numero di residenti corre verso il nuovo picco storico.

Le conferme

Il mercato immobiliare residenziale, continua la sua risalita, dopo la pesante crisi che ha visto più che dimezzare i livelli del mercato. A Tortolì l’unica tendenza in crescita, da un punto di vista demografico, è quella dei residenti. Questo significa anche che l’offerta immobiliare dovrà sintonizzarsi su quello che è il reale mercato della casa. «Come sempre - dice Riccardo Palmas, affiliato Gabetti di Tortolì - il mercato immobiliare è dinamico, prevalentemente concentrato sulle prime case: da qui l’aumento dei residenti. Molte le richieste di persone che arrivano dai paesi vicini».