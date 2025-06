La Pontida europea sul prato di Le Pen 

Parigi. A un anno dall’ondata sovranista al voto europeo, su invito del Rassemblement National i leader dei Patrioti si danno appuntamento oggi a mezzogiorno sul pratone di Mormant-sur-Vernisson, messo a disposizione da un grande elettore locale. Nel centro rurale di 130 anime a sud di Parigi sono attesi circa 6000 militanti per celebrare “La Festa della vittoria”, una sorta di Pontida europea che sul palco, oltre ai padroni di casa Marine Le Pen e Jordan Bardella, vedrà presenti Matteo Salvini, il premier ungherese Viktor Orbán e il presidente del partito dei Patrioti Ue, lo spagnolo Santiago Abascal, con il leader olandese Geert Wilders. Sarà l’occasione per rinnovare la sfida a Bruxelles, a loro dire ancora ingabbiata «dalla burocrazia e dall'ideologia della sinistra, dalla cultura woke e dalla follia del Green Deal». L’appuntamento francese cade mentre il trumpismo è scosso dalla rottura con Elon Musk, e anche i difficili negoziati sui dazi rischiano di incrinare l’immagine del tycoon agli occhi degli elettori europei. Ma potrebbe essere comunque l’occasione per rilanciare il “Grande Reset”, un dossier che propone di smantellare l’Ue o di immaginarne una versione mini, rispettosa delle sovranità nazionali e con competenze comuni ridotte all’osso.

