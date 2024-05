La poltrona turritana di Palazzo Ducale contesa da 5 sfidanti 

È la carica dei 713, ovvero dei candidati in corsa per le comunali dell’8 e 9 giugno. Inclusi nelle 24 liste depositate tra venerdì e ieri a Palazzo Ducale, con la prima, Uniti per Sassari, consegnata due giorni fa e l’ultima, in extremis alle 11.50 di ieri, del Psd’Az con Alleanza Sardegna. Da conquistare una delle 33 poltrone del Consiglio comunale. Nel frattempo sono divenuti cinque gli aspiranti alla carica di primo cittadino dopo l’autoesclusione di Manuel Pirino che ha preferito far convogliare, nella giornata di ieri, la sua lista Generazione Sassari tra quelle di Mariano Brianda. «La nostra scelta – dichiara lo stesso Pirino – rafforza i nostri principi e ci rende certi di offrire a Sassari strumenti seri e concreti per il suo futuro».

La competizione

Così sono rimasti in lizza, oltre a Brianda, Nicola Lucchi, portabandiera dei Civici, Giuseppe Mascia alfiere del Campo largo, il rettore Gavino Mariotti come leader del centrodestra, e Giuseppe Palopoli in solitaria con una lista. Sette le sigle che compongono la coalizione di centrosinistra – Pd, 5S, Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Comune, Fare Città, Orizzonte Comune, Sassari Progressista e Solidale – con 207 candidati, superando seppur di poco quella del Magnifico ferma a 200, mentre i Civici restano indietro a 171. Insomma una competizione agguerrita chiamata a ridisegnare o confermare il perimetro politico stabilito cinque anni fa con la vittoria dell’asse civico guidato da Nanni Campus. Costretto per strada a derogare dalla clausola di partenza, quella del No ai partiti, imbarcando i cinquestelle dopo aver defenestrato nel 2020 Sardegna Civica per presunto tradimento. I pentastellati stavolta optano per la sinistra e la fase progressista lasciando il blocco dei Civici che si presentano più o meno con la sequenza nominale dello scorso quinquennio. Con loro infatti Prima Sassari e Noi per Sassari, con l’aggiunta di Uniti per Sassari, Sassari E’, Sassari Progetto Comune e Sardegna al Centro 2020. Sette le liste che si sono strette attorno a Mariotti, e quasi d’impronta governativa grazie a Fratelli d’Italia e Forza Italia, sostenuti da Riformatori, Psd’Az, Azione con Calenda e Soluzioni per Sassari più le due civiche Visione Sassari e Orgogliosamente Sassari. Chiudono gli outsider come Brianda, spinto da Costituente per Sassari, Giovani per Sassari e, come scritto, Generazione Sassari, e infine Giuseppe Palopoli presente con Svegliati Sassari.

Il resto della provincia

Partita a due nei comuni di Sorso e Castelsardo, dove entrambi i sindaci uscenti, Fabrizio Demelas con “Progetto Sorso 2030” e Antonio Maria Capula con “Castelsardo bene comune”, cercheranno la riconferma. Nel paese della Romangia l’avversaria è Maria Giovanna Delrio candidata sindaco nella lista del Partito democratico, mentre a Castelsardo il competitor del primo cittadino uscente è il gruppo “Ripartiamo Insieme” con candidata sindaca Maria Lucia Tirotto. A Villanova Monteleone, la partita delle comunali si gioca con una lista “Idea Villanova” guidata dall’aspirante sindaco Quirico Meloni, così anche a Putifigari con l’uscente Giacomo Contini nella lista “Lavoriamo per Putifigari”. Una sola lista a Golfo Aranci con aspirante alla fascia tricolore il consigliere regionale ed ex sindaco, Giuseppe Fasolino a capo di “SìAmo Golfo Aranci Rudalza”. A Illorai la sfida è tra l’uscente Titino Sebastiano Cau con “Il percorso continua” e Gianluca Grande con “Illorai futuro”.

