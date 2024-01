Sequestrate 103 batterie per auto dai poliziotti della questura nei giorni scorsi. L'operazione di confisca delle merci pericolose è avvenuta nel corso di alcuni controlli di routine del trasporto merci nella zona industriale cittadina. Gli agenti hanno appurato che venivano trasferite su un mezzo non idoneo e in assenza di qualsiasi autorizzazione. Per questo motivo la pattuglia della polizia stradale ha denunciato un 38enne residente a Sassari.(e.fl.)

