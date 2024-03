La polstrada porta i doni in Pediatria 

In occasione delle festività pasquali, gli agenti della polizia stradale di Nuoro hanno consegnato doni colorati ai piccoli pazienti ospiti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Francesco.’iniziativa si rinnova ogni anno ed è sempre più apprezzata. Coinvolge uomini e le donne della polizia stradale, contenti di donare anche per poche ore tanta gioia tra i piccoli ricoverati, e contribuisce a creare un momento di serenità e festa all’interno del reparto tra i sorrisi dei piccoli.

Durante le festività pasquali la polstrada potenzia i controlli sulle strade di maggiore traffico, finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi come la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti e l’eccesso di velocità. Saranno impiegate anche pattuglie moto montate, più agili per gli interventi in caso di criticità.Dai dati complessivi sulla incidentalità emergono tra le cause frequenti l’eccessiva velocità che porta alla perdita di controllo del veicolo, l’invasione di corsia con scontro frontale ed il sorpasso non consentito, spesso determinati da distrazione e dall’inosservanza delle norme di comportamento durante la guida.Intensificati anche i controlli ai veicoli commerciali. Presenti anche pattuglie in borghese di polizia giudiziaria, per il contrasto alla criminalità.

