La Polonia reagisce contro Putin: missili da abbattere 

Varsavia. La Polonia valuta di passare dalla reazione all’azione sugli sconfinamenti dei missili russi nei cieli polacchi della Nato. Il viceministro degli Esteri Andrzej Szejna ha ammesso che «si sta considerando la possibilità di abbattere i missili quando sono già molto vicini al confine», mentre attaccano in Ucraina. «Questo dovrebbe avvenire con il consenso di Kiev e con la considerazione delle conseguenze internazionali», ha specificato il ministro. Ma è chiaro che non è andato giù alla Polonia l’ennesimo episodio nei giorni scorsi di sorvolo di un razzo russo nel suo spazio aereo, per giunta col rifiuto dell’ambasciatore di Mosca di presentarsi alla convocazione del ministero degli Esteri per dare spiegazioni.

Sale quindi ancora di più la tensione tra Russia e Occidente, mentre sullo sfondo resta un possibile intervento militare Nato in territorio ucraino, ipotizzato dalla Francia e rifiutato (per ora) dagli altri alleati. Ma sebbene Kiev non abbia mai chiesto «truppe da combattimento europee sul terreno», i leader dell’Ue devono abituarsi all’idea che questo «giorno potrebbe arrivare», ha avvertito il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un’intervista a Politico. «Sono consapevole che gli europei non sono abituati all’idea della guerra», ha proseguito. L’Ucraina «può vincere», ha assicurato Kuleba. E per farlo Zelensky prosegue la sua rivoluzione dei vertici della sicurezza e della difesa annunciando a sorpresa il siluramento di Oleksiy Danilov dall’incarico di segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, organo chiave con compiti di coordinamento e comprende i massimi vertici politici, di sicurezza e di difesa del Paese. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita in merito.

RIPRODUZIONE RISERVATA