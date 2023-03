La Polonia ha un consolato onorario 

Alla cerimonia, oltre all’Ambasciatore e al Console Onorario, fra le numerose autorità hanno partecipato il sindaco Paolo Truzzu, il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco e, dall’ambasciata della Polonia in Italia, la capo ufficio consolare Agata Ibek-Wojtasik e la responsabile del cerimoniale Barbara Gola. «Fra i miei obiettivi, anche per un’importanza storica, c’era l’istituzione del consolato onorario della Repubblica di Polonia in Sardegna», segnala l’ambasciatore Anders. «È una regione particolarmente amata dai miei connazionali, che sempre più numerosi la visitano e che apprezzano la cordiale ospitalità della popolazione sarda. Sono felice che questo obiettivo sia diventato realtà e che, per la prima volta nella storia, esista in Sardegna un ufficio consolare polacco, centro di riferimento e integrazione».

A consegnare i documenti al console onorario Roberto Biggio è stata Anna Maria Anders, dal 2019 ambasciatore della Polonia in Italia che ieri ha visitato il capoluogo isolano. «È una sorta di avamposto governativo per le autorità locali, i cittadini e le aziende polacche, che garantisce i diritti ai cittadini polacchi, promuove e agevola scambi economici tra le aziende», afferma Biggio. «L’Italia e la Polonia sono due Paesi che vantano un’amicizia storica: sono le uniche due nazioni citate reciprocamente nei propri inni nazionali, con collaborazioni politiche, economiche e culturali oltre a tante attività comuni».

Un punto di riferimento istituzionale per tutti i cittadini polacchi in Sardegna. È stato inaugurato ufficialmente il consolato onorario della Repubblica di Polonia, che opera già da settembre in piazza L’Unione Sarda, con la cerimonia andata in scena ieri pomeriggio a Palazzo Regio.

Un punto di riferimento istituzionale per tutti i cittadini polacchi in Sardegna. È stato inaugurato ufficialmente il consolato onorario della Repubblica di Polonia, che opera già da settembre in piazza L’Unione Sarda, con la cerimonia andata in scena ieri pomeriggio a Palazzo Regio.

La cerimonia

A consegnare i documenti al console onorario Roberto Biggio è stata Anna Maria Anders, dal 2019 ambasciatore della Polonia in Italia che ieri ha visitato il capoluogo isolano. «È una sorta di avamposto governativo per le autorità locali, i cittadini e le aziende polacche, che garantisce i diritti ai cittadini polacchi, promuove e agevola scambi economici tra le aziende», afferma Biggio. «L’Italia e la Polonia sono due Paesi che vantano un’amicizia storica: sono le uniche due nazioni citate reciprocamente nei propri inni nazionali, con collaborazioni politiche, economiche e culturali oltre a tante attività comuni».

Circa mille i cittadini polacchi che vivono in Sardegna, numero che sale fra duemila e tremila contando lavoratori stagionali e studenti Erasmus.

Alla cerimonia, oltre all’Ambasciatore e al Console Onorario, fra le numerose autorità hanno partecipato il sindaco Paolo Truzzu, il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco e, dall’ambasciata della Polonia in Italia, la capo ufficio consolare Agata Ibek-Wojtasik e la responsabile del cerimoniale Barbara Gola. «Fra i miei obiettivi, anche per un’importanza storica, c’era l’istituzione del consolato onorario della Repubblica di Polonia in Sardegna», segnala l’ambasciatore Anders. «È una regione particolarmente amata dai miei connazionali, che sempre più numerosi la visitano e che apprezzano la cordiale ospitalità della popolazione sarda. Sono felice che questo obiettivo sia diventato realtà e che, per la prima volta nella storia, esista in Sardegna un ufficio consolare polacco, centro di riferimento e integrazione».

Gli incontri

Nel corso della giornata di ieri l’ambasciatore Anders ha inoltre avuto due incontri istituzionali. In mattinata si è recata in visita a Palazzo Bacaredda, ricevuta dal sindaco Paolo Truzzu per un cordiale colloquio che ha rafforzato ulteriormente i legami fra Cagliari e la Polonia. Il primo cittadino ha inoltre richiamato l’attenzione sulle peculiarità culturali, paesaggistiche e storiche di Cagliari, in particolare la festa di Sant’Efisio. «Do il benvenuto all’Ambasciatore in quella che mi piace definire la città più bella del mondo, che un grande cagliaritano come Francesco Alziator ha chiamato “La città del sole”: definizione che in questa giornata ha trovato una nuova conferma», il saluto di Truzzu. Sempre in mattinata l’Ambasciatore ha incontrato il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis, parlando di temi di comune interesse fra cui la situazione economica nei due Paesi, con particolare riferimento al comparto turistico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata