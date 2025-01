La poliziotta: «Il vero giro di vite è sull’uso dei cellulari» 

Il segreto professionale le impone il silenzio. Ma la maggiore Gesuina Olmetto, funzionaria di polizia locale, avrà i suoi buoni motivi per dire che «la stretta sull’uso dei cellulari alla guida» era «una misura necessaria».

Intanto: «La sospensione breve della patente, con ritiro immediato, va da un minimo di sette giorni a un massimo di 15. Questo in base a quanti punti si hanno sulla patente». Da cui si ricava se si è – o meno – un automobilista indisciplinato. «Per questa violazione è prevista una multa che varia da 250 euro a 1.400. Dalla patente – spiega ancora la poliziotta – vengono decurtati cinque punti che diventano dieci in caso di recidiva». C’è una sola eccezione: «Si può telefonare avendo le mani libere e utilizzando un unico auricolare».

Sulla reiterazioni dei reati, la maggiore plaude «all’introduzione dei codici unionali, «quelli armonizzati a livello europeo e che impongono il limite zero del tasso alcolemico per i recidivi e i neopatentati, dando importanti informazioni anche in fase di controllo, quindi a garanzia della sicurezza stradale». Parentesi finale aperta da Olmetto sui cannabinoidi: «Sono vietati anche quelli ad uso terapeutico perché la legge sanziona l’utilizzo a prescindere». ( al. car. )

