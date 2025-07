«La Polizia siamo noi e i cittadini» 

«Dai cagliaritani mi aspetto collaborazione: la polizia sono i cittadini, i cittadini sono la polizia. Noi da soli non possiamo fare tanto, così come i cittadini. Insieme invece abbiamo una grande potenzialità». Pierpaolo Marullo, nuovo comandante della Polizia locale dal primo di luglio, si presenta alla città con queste parole. E per uno nato il Primo maggio probabilmente era destino che tra i suoi vari incarichi prima o poi ci potesse essere Cagliari: «Ho imparato subito, appena arrivato, che qui questa data è importantissima». Per parlare dei problemi e delle situazioni da affrontare, come per esempio il traffico e la malamovida, ci sarà tempo: ma chi è stato abituato a gestire quanto accade d’estate nel litorale adriatico (il suo ultimo incarico è stato quello di comandante della Municipale di Riccione e del corpo intercomunale di Cattolica, Misano Adriatico e Coriano) parte certamente avvantaggiato.

L’accoglienza

Questa prima settimana è servita a Marullo per entrare in contatto con la città. «Dal punto di vista professionale per me è un incarico altamente prestigioso: Cagliari è una città metropolitana e sono molto onorato di essere il comandante della Polizia Locale», spiega. Il primo impatto è stato ottimo: «Ho trovato una città bella, accogliente, viva: ho visto tanto fermento, tante attività, tanto turismo. Cagliari è meravigliosa, il mare è una delle mie grandi passioni e questo serve anche dal punto di vista personale». Per lui non è la prima volta professionale in Sardegna: «Ho iniziato come agente di Polizia municipale nel 1988. E nel 2006 ho avuto il mio primo incarico da comandante a Olbia». Poi altri comandi, dalla montagna al mare, e adesso la grande sfida con una città metropolitana.

Il lavoro

Marullo è consapevole di dover gestire un corpo di Polizia Locale con grandi numeri e di doversi occupare dei problemi che può avere una città come Cagliari. Per questo si affiderà al personale: «Ho trovato un comando strutturato», spiega, «in cui si nota la presenza di alte professionalità: naturalmente si può sempre migliorare, con le esperienze che, se condivise, possono portare a ulteriori risultati». Anche l’incontro con i rappresentanti del Comune è stato positivo. Ora non resta che avviare il lavoro. Con subito un’idea: una comunicazione diretta con i cittadini. Il nuovo comandante si aspetta segnalazioni, avvisi e aggiornamenti sulla situazione della viabilità in città. Un dialogo quotidiano per poter collaborare e, dove possibile, intervenire prontamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA