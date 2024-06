La polizia ritrova una 93enne sparita per ore  

A 93 anni ha avuto la forza di uscire dalla casa dove abitava nel quartiere di piazza Veneto, senza che la sorella, anche lei ultra ottantenne, se ne accorgesse. Ignara del fatto che la stessero cercando, la ultranovantenne ha deciso nel primo pomeriggio di ieri di andarsene in giro da sola per le vie della città. Marcando “visita” per diverse ore e percorrendo diverse centinaia di metri da sola si è allontanata dall’abitazione. Un’assenza che ha creato allarme per la sua avanzata età.

La vecchina, esile e ricurva, è stata notata in via Catte mentre un passo dopo l’altro andava avanti ma si comportava in maniera confusa e disorientata. Forse per il caldo, complice anche la sua età, la vecchietta è apparsa subito bisognosa di soccorso. Sul posto è arrivata una pattuglia della squadra Volante della Questura, e anche una ambulanza del 118, per le prime cure e per sincerarsi che la donna non fosse in giro da troppo tempo e avesse necessità di assistenza sanitaria. Ben preso i soccorritori hanno scoperto dove abitava e sono riusciti ad avvisare la sorella preoccupatissima dalla sua assenza.

Fortunatamente l’anziana è stata notata in tempo, soccorsa e riconsegnata ai familiari.

