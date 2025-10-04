La polizia nella sede Forestas 

In qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Mauro Puddu avrebbe voluto ispezionare il presidio di Semida, nel territorio di Ulassai, per accertare la copertura telefonica. Il dipendente di Forestas, però, è rimasto senza macchina di servizio: «Senza alcun preavviso - sostiene il segretario territoriale Snaf - mi è stata bloccata. Ho chiamato la direzione che mi ha invitato ad andare a parlare dell'accaduto con il direttore ma non mi ha ricevuto. Ho chiamato la polizia per mettere a verbale l'ennesima violazione della sicurezza nei luoghi di lavoro». Nei giorni scorsi in via Piscinas è arrivata una volante del commissariato di Lanusei. «Dovevo verificare le coperture telefoniche nei cantieri forestali dove il datore di lavoro, in base a una norma, è obbligato ad acquistare i telefoni satellitari agli operai che lavorano in zone remote». Già il mese scorso nella sede Forestas si erano verificati momenti di tensione con l’intervento dei carabinieri. (ro. se.)

