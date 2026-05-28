La Polizia municipale presidia le strisce pedonali 

Strisce sotto sorveglianza in viale Colombo. Non è bastato nemmeno il rifacimento della segnaletica per indurre gli automobilisti a rallentare nella strada che collega il centro con il Poetto. Il punto più pericoloso resta l’attraversamento davanti al ristorante Arkè, a pochi passi dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi, dove le auto non danno la precedenza ai pedoni e passano spesso ad alta velocità o mandando messaggi al telefono senza nemmeno guardare la strada. Così il rischio di un incidente è altissimo tutti i giorni.

Ma a mali estremi, estremi rimedi. Sul posto a garantire la sicurezza sono arrivati gli agenti della Polizia locale che aiutano le persone, in particolare anziani e disabili, ad attraversare in sicurezza.«Meno male, ci voleva proprio la loro presenza», dice la residente Rita Zedda, «anche se purtroppo ho visto auto che non si sono fermate nemmeno davanti ai vigili perché i conducenti erano tanto impegnati a guardare il telefono da non accorgersi neanche della presenza delle forze dell’ordine. È assurdo, prima o poi accadrà davvero una tragedia».

Più volte nella zona è stata chiesta la sistemazione di attraversamenti pedonali rialzati ma per ora, almeno in questa fase, non è cambiato ancora nulla. Ma altri attraversamenti sono previsti in futuro: in viale Colombo e in altre zone della città.

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