La polizia municipale ha una nuova casa 

Un vecchio edificio scolastico ormai dimenticato, corroso dal tempo e dall’incuria, si prepara a cambiare pelle per trasformarsi nel nuovo cuore pulsante della sicurezza e dei servizi di Monserrato. Il traguardo è a un passo: la nuova sede della Polizia municipale in via Tonara è ai dettagli finali, pronta a sostituire il comando di via Giuseppe Zuddas. Un’operazione di rigenerazione urbana a tutto tondo che restituisce alla comunità uno spazio moderno, accessibile e ad alta efficienza ecologica.

La riqualificazione

Gli ultimi piccoli interventi di rifinitura e consolidamento stanno per volgere al termine, consentendo di programmare il trasloco operativo nel mese di settembre. Gli agenti potranno quindi varcare la soglia del nuovo presidio, dove sono già stati posizionati gli arredi nuovi di zecca. Si tratta di un piano organico sostenuto da un investimento di circa 500mila euro, che ha visto una vera e propria ricostruzione dell’immobile, in precedenza del tutto inagibile. A tracciare il quadro tecnico è l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Nonnoi: «Abbiamo riqualificato a fondo la struttura, rifacendo da zero l’impianto idrico, quello elettrico e i sistemi di scarico. È stato un cantiere totale che ha compreso la sostituzione completa degli infissi e la ricostruzione dei servizi igienici, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’accessibilità».

Diversi uffici

La struttura avrà un doppio utilizzo e si articolerà su più livelli: il piano terra accoglierà il comando della Polizia locale, mentre il primo piano sarà destinato ad altri uffici comunali. La visione dell’amministrazione guarda però ancora più lontano, come evidenzia il sindaco Tomaso Locci: «Siamo estremamente soddisfatti di questo recupero. Oltre a completare il trasferimento a settembre, abbiamo già bloccato un ulteriore finanziamento di circa un milione di euro per il secondo lotto di via Tonara, che ci consentirà di ampliare la biblioteca cittadina».

Un ampio parcheggio

L’entusiasmo è forte anche tra chi vivrà i nuovi spazi. Il comandante della Polizia municipale, Mauro Soru, sottolinea come la svolta logistica migliorerà la qualità del servizio: «Operare in ambienti idonei è fondamentale sia per gli agenti sia per la cittadinanza. La nuova sede abbatte ogni barriera architettonica, garantendo un accesso agevole ad anziani e persone con disabilità, oltre ad offrire un ampio parcheggio interno per la gestione del nostro parco auto». Con il taglio del nastro imminente, Monserrato cancella una ferita di degrado urbano, trasformandola in un presidio di legalità all’avanguardia.

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