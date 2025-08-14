La polizia locale vigila sull’Ortobene 

In occasione delle festività di Ferragosto, la polizia locale di Nuoro ha intensificato l’attività di pattugliamento e controllo nell’area del monte Ortobene, con particolare attenzione all’oasi naturale e al parco dell’anello Jerace.

Il potenziamento dei servizi rientra in un più ampio piano di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica, volto a garantire la serena fruizione degli spazi naturali da parte di famiglie, cittadini e turisti che in questi giorni si recheranno numerosi nella zona per trascorrere momenti di svago e relax.

Le pattuglie della polizia locale saranno presenti con continuità lungo i principali punti di accesso, nelle aree di sosta e nei luoghi di maggiore afflusso, al fine di assicurare il rispetto delle norme di comportamento, vigilare sulla viabilità e intervenire tempestivamente in caso di necessità. L’amministrazione comunale invita tutti al rispetto dell’ambiente, della quiete pubblica e della sicurezza collettiva, collaborando con le forze dell’ordine presenti sul territorio.

Per ogni segnalazione sono attivi il numero verde 800.561731 nelle 24 ore e la centrale operativa del Comando di polizia locale al numero 0784-30212, nella fascia oraria tra le 7.30 e le 20.30.

