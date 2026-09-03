La polizia locale torna in paese  

La Polizia locale di Sinnai avrà una nuova sede. Troverà spazio nell’ex Pretura di via Rossini che sino a maggio ha ospitato gli ambulatori della Asl, trasferita nella Casa della Comunità di via D’Arborea. In passato, i vigili urbani hanno avuto “casa” nel vecchio Municipio di via Roma, nel nuovo Palazzo municipale di via Quartu e, da alcuni anni, nella zona industriale di Luceri, lungo la strada provinciale 15. Il fabbricato di via Rossini dovrà essere sottoposto a lavori di manutenzione e adeguamento: il progetto del primo lotto prevede una spesa di 627mila euro, di cui 500mila euro concessi dalla Regione attraverso un bando. A questo primo lotto se ne aggiungerà un secondo ancora da finanziare. Servirebbero altri 800mila euro.

Una presenza costante

«La disponibilità della nuova sede», dice il comandante, capitano Giuseppe Fiori, «è particolarmente attesa, col trasferimento di tutti i nostri uffici nuovamente nel centro abitato, facilmente raggiungibile da tutti gli utenti». I lavori del primo lotto interesseranno il piano terra per renderlo idoneo ai nuovi uffici della Polizia locale, accessibili anche ai portatori di disabilità motorie. Saranno realizzati gli spogliatoi per uomini e donne con annesse docce e i servizi igienici. Sarà rifatta l’attuale pavimentazione. Prevista la sala d’attesa, nuovi infissi e una nuova impiantistica.

Il nuovo progetto

«I lavori», spiega la sindaca Barbara Pusceddu, «saranno presto appaltati e consegnati all’impresa entro novembre. La speranza è che questo primo intervento venga ultimato entro la prossima estate, col trasferimento immediato della Polizia locale che ha oggi bisogno di locali più accoglienti, adeguati alle loro funzione. Nel frattempo abbiamo predisposto lo studio di fattibilità del piano superiore dell’edificio per poter accedere a nuovi finanziamenti necessari per il recupero dell’intera struttura». Il fabbricato progettato dall’ingegner Romano Antico nel 1980, fu approvato dal Pretore nel 1981. L’edificio ha una superficie di circa 335 metri quadrati per ogni livello e si sviluppa all’interno di un’area di circa 400 metri quadrati. Dovrebbe essere possibile anche la realizzazione dei parcheggi.

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