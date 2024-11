La polizia locale: «Servono nuove strisce pedonali rialzate» 

Li chiamano dissuasori, più tecnicamente sono “attraversamenti pedonali rialzati”: vengono sistemati nelle strade di maggior traffico con l’obiettivo di renderlo più scorrevole e soprattutto meno pericoloso. Di solito i dissuasori vengono piazzati nelle vicinanze di scuole, edifici pubblici e di strade ad alto rischio. A Sinnai ce ne sono pochi rispetto all’estensione dell’area urbana.

La sindaca Barbara Pusceddu ha annunciato che il Comune vuole porre rimedio a questa situazione di pericolo, acquistando gli attraversamenti pedonali rialzati che saranno sistemati in punti da individuare attraverso uno studio della polizia locale. Serve ovviamente acquisire i fondi necessari e coinvolgere la speciale commissione comunale.

Il comandante dei vigili, il capitano Giuseppe Fiori parla di attraversamenti pedonali rialzati che nascono secondo precisi criteri di legge, consentendo anche il transito dei pedoni: «Oggi li abbiamo nella via Della Libertà, all’altezza della ex Comunità montana, all’ingresso dell’abitato, nella via Roma, all’altezza della via Rossini. E ancora nella via Pineta, nella via Trieste, all’altezza della farmacia, e in qualche altro punto dell’abitato. Si avverte la necessità averli anche su altre strade a rischio-velocità e molto trafficate». (r. s.)

