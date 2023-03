La Polizia Locale sequestra i vecchi bidoni dei rifiuti 

Tolleranza zero doveva essere e tolleranza zero è stata. Il Comune lo aveva annunciato a chiare lettere nei giorni scorsi: da lunedì 6 marzo i rifiuti conferiti ancora con i vecchi mastelli, non sarebbero stati ritirati e così è stato. Gli operatori della De Vizia hanno cominciato i controlli assieme agli agenti della Polizia locale e stanno portando via i vecchi contenitori lasciati fuori dalle abitazioni. Questo per far sì che i legittimi proprietari si rechino al centro di Sa Serrixedda per ritirare quelli nuovi. Cosa che non tutti faranno. Probabile infatti che molti dei trasgressori siano tra quelli che non pagano la Tari. E anche rintracciarli non è cosa facile dal momento che i vecchi bidoni non hanno il chip come quelli nuovi.

Sta di fatto che numeri alla mano sono circa il dieci per centro dei cittadini per zona di raccolta, a continuare ad utilizzare i bidoni non conformi. Percentuale che arriva al venti per cento a Pitz’e Serra dove ieri si sono concentrati i controlli. Parallelamente al “sequestro” dei vecchi contenitori, vanno avanti anche le verifiche sulle buste del secco. Sono ancora tanti, troppi i residenti che non rispettano la raccolta differenziata, e capita soprattutto di trovare nell’indifferenziato resti di cibo. Anche in questo caso le multe scattano soltanto se si riesce a risalire ai responsabili magari trovando delle tracce dentro gli stessi sacchi come scontrini o ricevute.

Sono stati intensificati i controlli anche per prevenire le discariche grazie anche all’ausilio delle fototrappole. Da quando sono state installate nei punti più a rischio, lo scorso settembre, sono già state 25 le multe. A queste se ne aggiungono altre settanta inflitte a chi non ha rispettato le regole della differenziata o ha lasciato la spazzatura in strada. Nei dati della Polizia locale si aggiungono 5 discariche abusive bonificate.

E dalle immagini si è potuto risalire anche all’identikit degli incivili. Le foto trappola vengono sistemate a rotazione di volta in volta, dove c’è più il rischio di abbandoni indiscriminati di rifiuti. E poi il gioco è fatto: realizzano video ad alta definizione anche la notte e scattano le foto solo quando qualcuno getta i rifiuti. (g. da.)

