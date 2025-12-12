VaiOnline
Sant’Elia.
13 dicembre 2025 alle 00:09

La Polizia locale non può garantire i controlli: salta la corsa solidale attorno all’Unipol Domus 

È saltata all’ultimo la “Sant’Elia Walk&Run”, la giornata di sport nel segno della solidarietà che si sarebbe dovuta svolgere domani dalle 10 in un percorso con inizio e fine all’Unipol Domus che avrebbe toccato il quartiere di Sant’Elia e il Parco degli anelli. La Polizia locale, visto il periodo e l’organico ridotto, all’ultimo non ha potuto confermare la sua disponibilità per la corsa solidale, complice anche la contemporaneità col Rally Città di Cagliari e il passaggio in città della fiamma olimpica, entrambi previsti nel weekend.

La Walk&Run consisteva una camminata ludico motoria e una corsa competitiva, entrambe in un percorso da 5 chilometri. L’organizzazione è della Ssd Mediterranea Cagliari, col sostegno di Uisp, Cagliari Calcio, BeAsOne e Fondazione Giulini: con l’impegno dell’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta ha cercato di trovare ogni soluzione, prima di rinunciare a un appuntamento che aveva già circa 250 iscritti.

Il rammarico

La Mediterranea Cagliari, nel comunicare lo stop alla prima edizione della Walk&Run, ha detto di essere «consapevole che, in una grande città come Cagliari, niente si può realizzare se non con il consenso di tutti, a cominciare dal Comune e dal prezioso aiuto della Polizia locale. Purtroppo, quest’ultima giovedì ha comunicato di non poter confermare la disponibilità ed è venuto così a mancare un tassello indispensabile allo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione».

L’intenzione, in ogni caso, è di recuperare l’evento – già saltato a ottobre per maltempo – quanto prima.

