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09 aprile 2026 alle 00:12

La polizia locale con le bici elettriche nel centro storico 

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In bicicletta tra le strade e i vicoli dei quartieri di Seuna e Santu Predu. Nel centro storico di Nuoro la polizia locale avvia un nuovo servizio pensato per rafforzare la presenza sul territorio, dopo una prima esperienza che aveva già visto l’impiego delle e-bike sul monte Ortobene. È stato attivato da oggi il servizio di controllo del centro storico e di prossimità in bicicletta. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una presenza più capillare e vicina alle esigenze della comunità. Gli agenti, grazie all’utilizzo delle biciclette, potranno muoversi con maggiore agilità tra le vie del centro, raggiungendo più facilmente anche le aree meno accessibili ai mezzi tradizionali. Il servizio punta a garantire interventi più rapidi ed efficaci, rafforzando il contatto diretto con i cittadini e assicurando una presenza costante sul territorio.

L’iniziativa si inserisce in un’ottica di promozione della mobilità sostenibile, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e valorizzando modalità di spostamento più ecologiche. L’obiettivo è migliorare sicurezza urbana e vivibilità degli spazi pubblici, favorendo un rapporto più diretto e collaborativo tra cittadini e istituzioni. (f. le.)

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