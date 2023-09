La Polizia locale chiude via Campioni d’Italia per potare un pino che rischiava di crollare 

Non c’è pace per gli storici pini di viale Campioni d’Italia, accanto allo stadio Amsicora.

Da un sopralluogo effettuato nel pomeriggio è emerso che uno grosso ramo presentava dei pericolosi principi di “sbrancamento”. Tradotto: rischiava di cadere. Magari sulle auto di passaggio, come più volte successo in passato.

L’impresa che per conto del Comune gestisce il verde cittadino ha chiesto e ottenuto dalla polizia locale la chiusura della strada e intorno alle 19 gli operai hanno proceduto con la potatura e la messa in sicurezza. Sul posto è intervenuto anche un agronomo che ha verificato le condizioni anche degli alberi vicini.

Solo qualche giorno fa a pochi metri di distanza era stato tagliato del tutto un altro albero: stava cedendo dalle radici.

Sabato notte invece in viale Colombo era crollato un grosso ramo da un albero, che era finito su un’auto in movimento senza per fortuna provocare feriti. Senza dimenticare il cedimento di uno dei tronchi del ficus centenario di via Roma che aveva distrutto un’edicola.

RIPRODUZIONE RISERVATA