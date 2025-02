La Polizia cerca medici e veterinari 

La Polizia di Stato cerca in tutta Italia, Cagliari compresa, 35 medici e sette veterinari. I bandi dei due concorsi pubblici sono pubblicati sul portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Sono concorsi per titoli ed esami indetti con decreto del capo della Polizia il 29 gennaio.

Le domande di partecipazione possono essere presentate sino alle 23.59 del 1° marzo, utilizzando la procedura informatica all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it cliccando sull’icona “Concorso Pubblico”. Accesso anche dal portale del reclutamento.

Medici e veterinari che intendono candidarsi possono accedere con il Sistema pubblico di identità digitale Spid, oppure con le credenziali (username e password) da richiedere a un provider accreditato dall’Agenzia per l’Italia digitale Agid. Ancora, tramite la carta d’identità elettronica Cie: Con “Desktop” si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie, dopo aver installato il Software Cie. Con la modalità “Mobile”, accesso da smartphone con l’interfaccia Nfc e con l’app “Cie Id e con lo stesso si effettua la lettura della Cie. Poi c’è “Desktop con Smartphone: da pc e per la lettura della Cie, in luogo del lettore di smart card contactless, si può usare il proprio smartphone con interfaccia Nfc e l’ app Cie id. Necessaria la casella mail Pec.

