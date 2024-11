«La politica sostenga i piccoli negozi» 

L'allarme per la frenata dei consumi e la desertificazione del tessuto dei piccoli negozi, ed il rapporto con la politica che non deve essere «conflittuale» e «urlata» ma dovrebbe dialogare per dare soluzioni: Confesercenti, all'appuntamento con la sua assemblea annuale, sintetizza preoccupazioni e proposte in «cinque sfide essenziali». Le parole della presidente, Patrizia De Luise, non cadono nel vuoto. Sono temi che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dallo stesso palco, al teatro Eliseo, coglie e rafforza.

Priorità

«Le politiche pubbliche, con lungimiranza, devono sostenere questi sforzi. Devono porre attenzione alle riflessioni, alle proposte di questi mondi», ha affermato il capo dello Stato. «Non va lacerato il tessuto dei piccoli esercizi, dei negozi storici delle città e dei paesi. La pluralità è un bene prezioso», ha rilevato. E del confronto tra parti sociali e istituzioni dice: «L'interlocuzione non è un fastidio, un rito. È l'esplicarsi della democrazia di un Paese, della vita di una comunità non di sudditi ma di cittadini consapevoli».

I numeri

Patrizia De Luise parte dai dati: nel 2024 sono «spariti 3,2 miliardi di consumi» attesi rispetto alle stime del governo nel Def di aprile. In 10 anni sono scomparsi 140mila negozi e con il crollo delle nascite in dieci anni le nuove aperture sono dimezzate: -52% sul 2014, -76% nel commercio ambulante, -40% per ristorazione e bar. Delle proposte articolate su cinque sfide la prima «è la crescita dell'economia, a partire dai consumi delle famiglie»: serve «più coesione», un «progetto comune», e «un quadro politico meno conflittuale, meno urlato e più propenso a ricercare soluzioni condivise». C'è poi il tema delle «enormi distorsioni nella concorrenza tra giganti del web e imprese di vicinato», evidenzia la presidente di Confesercenti che annuncia: «Abbiamo appena presentato un esposto all'Autorità garante delle concorrenza e dei mercati, attendiamo una risposta». «Lo spazio per i negozi di vicinato, che non hanno la possibilità di competere con gli investimenti promozionali dei giganti, si è progressivamente sempre più ridotto» ma, denuncia De Luise «a rendere ancora più esplosiva la situazione è il far west del web. Una situazione alla quale porre rimedio». È «concorrenza sleale».

