«La politica sarda aiuti la scuola» 

Si sono ritrovati davanti al palazzo del Consiglio regionale di via Roma, a Cagliari, per chiedere alla politica di interessarsi maggiormente al mondo della scuola proprio nel giorno dello sciopero nazionale. Una sessantina di docenti precari sardi si sono riuniti in un presidio ieri, sotto il coordinamento dei Cobas Scuola Cagliari, del Movimento Educazione Senza Prezzo, dei Precari sardi in Cattedra e del Coordinamento Idonei Esclusi. E hanno ottenuto un'audizione con la seconda Commissione Lavoro, Cultura e Formazione professionale della Regione.

Le priorità

«Chiediamo un interessamento alla scuola sarda non solo attraverso le norme, ma con un’azione coordinata con le università per la formazione dei docenti», spiega Andrea De Giorgi dei Cobas Scuola Cagliari. «Per una scuola sarda di qualità dobbiamo curare la formazione iniziale e in itinere dei docenti: non disperdendo le risorse in progetti, ma sostenendo la scuola dal punto di vista strutturale, fornendo un aiuto per gli organici, cosa attualmente impossibile a causa delle distinzioni di competenza tra Stato e Regioni. Sarebbe possibile farlo con una legge quadro».

L’incontro

Dopo il vertice, De Giorgi fa una sintesi di quasi un’ora e mezza di incontro: «Abbiamo posto una serie di problemi: abbiamo reso partecipi i consiglieri regionali sulle conseguenze nella scuola delle ultime norme e abbiamo chiesto di intervenire dove possibile. Riguardo i percorsi abilitanti a pagamento, la Regione può valutare di agire per abbattere i costi ma ha bisogno di avere dei numeri per capire l’impegno richiesto». E sono stati presi altri impegni: «Instaurerà lo psicologo e l’educatore scolastico», prosegue De Giorgi, «e si lavorerà sulla legge quadro per dare corpo allo Statuto e intervenire per assicurare un migliore funzionamento della scuola, contro il fenomeno dello smistamento degli alunni nelle altre classi quando manca l’insegnante e non lo si può sostituire. Questa possibilità di sostituzione deve essere garantita dallo Stato con la possibilità di un intervento economico della Regione».

Morte della cultura

«Una legge quadro è necessaria anche per contrastare gli accorpamenti scolastici: ogni scuola che chiude è un presidio culturale che muore», commenta Ornella Demuru (Precari sardi in cattedra). «Lingua e cultura sarda siano materie obbligatorie nei programmi scolastici sardi» conclude Demuru.«Lavoriamo a una legge quadro sulla scuola sarda, che tenga conto delle peculiarità territoriali, culturali e linguistiche della Sardegna» afferma Camilla Soru, presidente della Commissione Lavoro, Cultura e Formazione professionale. «Deve recepire tutte le istanze in arrivo da chi la scuola la vive, come il personale docente e non docente, le famiglie e gli studenti. Spero che anche attraverso una modifica dello Statuto e tutte le norme di attuazione di cui abbiamo bisogno si riesca ad intervenire sul lavoro dei docenti e sulla situazione del precariato».

