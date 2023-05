La politica riparte dai giovani 

I possibili scenari alla chiusura delle urne, alle 13 del 29 maggio, sono tanti ma tutti, almeno sulla carta, rendono verosimile il 33 per cento circa della soglia sufficiente per vincere. Vale a dire che per trionfare una lista ha bisogno di oltre 2.000 voti, più esattamente in una forbice che potrebbe allargarsi a 2.200 consensi. Questa è una proiezione indicativa ma verosimile sulla scorta dei risultati delle precedenti tornate elettorali, benché possano entrare in campo diversi fattori che vanno a influenzare il risultato finale. Il confronto più diretto è quello con le elezioni del 2014, quando Massimo Cannas sconfisse di 31 voti Fabrizio Selenu.

Ventuno under 40, dei quali due nati nel nuovo millennio. La politica di Tortolì riparte dai giovani. Sono 7 nella lista di Marcello Ladu, 6 in quella di Lara Depau, e 4 ciascuna nelle civiche di Franco Pili e Fabrizio Porrà. Le imminenti elezioni comunali si giocano anche sul conflitto generazionale. Età a parte, è perfetta parità di genere: 32 uomini e altrettante donne ambiscono alla carica di consigliere. La quota rosa è più rappresentata nella lista “Libera Tortolì” di Depau (54 anni), che schiera 10 donne su 16 candidati.

Nove con “Obiettivo 2030” di Porrà (57), 7 con “Cambiamo insieme” di Pili (61) e 6 con “Nuove rotte per Tortolì-Arbatax” di Ladu (45). Della lista numero 1 (Pili) il candidato più giovane è Michele Meloni (30), il più longevo Mario Deiana (62). Nella lista abbinata al numero 2 (Ladu) si va dai 29 anni di Maurizio Lorrai ai 60 di Vincenzo Nieddu. Nella numero 3 (Porrà) figurano siano il candidato più giovane, Chiara Schiavone (21), sia il più longevo, Salvatore Comida (67), dell’intero esercito di candidati. Nella lista numero 4 (Depau) la forbice va dai 27 di Francesca Congiu ai 66 di Antonio Anglani.

La stima

I precedenti

Alle elezioni amministrative di nove anni fa corsero 6 liste, due delle quali, insieme, raccolsero appena 652 voti complessivi. Cannas divenne sindaco con il 30,65 per cento (1.978 voti). L’affluenza alle urne fu del 69,07 per cento. Gli aventi diritto sono oltre 9.900, ma la tendenza delle ultime consultazioni comunali autorizzano a pensare che si recherà alle urne una percentuale tra il 67 e il 70 per cento. Dunque tra i 6.700 e i 6.900 elettori. I numeri e le percentuali non sono così scontati, anche se è facile pensare che la presenza di 64 candidati scalpitanti per un posto in Consiglio contribuisca a innalzare l’affluenza.

