«La politica resta degli uomini» 

«La politica si sta aprendo alle donne ma è ancora appannaggio degli uomini». «Il vero ostacolo è la cooptazione». «Siamo poche» e «c'è una cultura paternalista anche nelle Aule parlamentari». Alla vigilia dell'8 Marzo sei politiche di diversi schieramenti dicono la loro sul gender gap in politica. Quasi tutte, seppur con sfumature e contenuti molto diversi, rimarcano i grandi passi in avanti fatti con una donna arrivata al vertice del governo ed un’altra a capo del primo partito di opposizione, ma - sostengono - una piena eguaglianza nei partiti e nei Palazzi è ancora da conquistare. Elisabetta Lancellotta di FdI ricorda che di recente sono state «tante le prime volte delle donne al potere», un esempio su tutti «Giorgia Meloni primo presidente del consiglio». Per la dem Cecilia D'Elia «le donne fanno fatica in politica, soprattutto nei partiti. È una grande vittoria avere una segretaria donna ma la cultura paternalista, che c'è anche nelle Aule parlamentari, è ancora da sradicare». La parità di genere, «non si raggiunge parlando di quote o di numeri, ma di battaglie vinte», afferma la leghista Laura Ravetto. «Meno cooptazione ci sarà, più le donne necessariamente arriveranno». Secondo Alessandra Maiorino del M5S, «ad oggi ancora non c'è una piena parità di genere in Parlamento. Il vero ostacolo è nella tendenza radicata di cooptazione degli uomini verso altri uomini». Il protagonismo femminile in politica è ormai forte e significativo, le fa eco Luana Zanella, di Avs: «Penso a Meloni, a Schlein, a Todde». Elena Bonetti (Azione): «Non abbiamo raggiunto una piena parità di genere e la prova è che il numero delle donne elette in Parlamento, un 30% del totale, è minore rispetto alla scorsa legislatura».

Intanto cresce la polemica attorno al corteo promosso da Non una di Meno, ed è scontro tra la Comunità ebraica e le attiviste del movimento in vista della grande iniziativa per l'8 marzo. «Un corteo che esclude le israeliane, le donne ebree, un corteo schierato che dimentica le donne stuprate, uccise, deturpate il 7 ottobre», ha detto la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche Noemi Di Segni. Al centro della polemica il manifesto delle militanti transfemministe che, ancora una volta, in aperta solidarietà col popolo palestinese, reclamano «l'immediato cessate il fuoco su Gaza per fermare il genocidio, la fine dell'apartheid e dell'occupazione coloniale in Palestina» e condannano «il colonialismo e imperialismo nel mondo, dalla parte di chi resiste in Sudan, in Ucraina, in Congo, in Iran, in Rojava e ovunque». Cortei oggi a Roma, Torino, Milano e Firenze.

