La politica piange Ia Gessa 

La politica cittadina è di nuovo in lutto: all’età di 79 anni è scomparsa Ia Gessa. È stata assessore alla Cultura durante il secondo mandato ottenuto da Salvatore Cherchi, dal 2006 al 2010, poi sostituito sino al 2011 da Maria Marongiu, a sua volta scomparsa pochissimi anni fa. Ia Gessa era stata indicata nella lista dei Comunisti Italiani. Nata nel 1945 a Palmas Suergiu, Comune di San Giovanni Suergiu, aveva lavorato presso il centro di formazione professionale Enap di Carbonia ed era stata impegnata a lungo, come cattolica praticante, presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Carbonia. Ad esprimere il cordoglio per la scomparsa è l’intera amministrazione col sindaco Pietro Morittu che nel corso del secondo mandato Cherchi sostituì proprio Ia Gessa nella carica di assessore: «Persona competente straordinaria – ricorda il primo cittadino - ereditai un’elevata organizzazione del suo ufficio e dei progetti che portai avanti». (a. s.)

