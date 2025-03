«La politica non può decidere tutto» 

Qualcosa viene salvato. Anche di sostanza, come la nascita a Cagliari dell’ospedale pediatrico. Per il resto la riforma della sanità, votata a maggioranza giovedì notte, accende dubbi e contestazioni, a cominciare dalle nuove funzioni affidate ad Ares, l’Azieda regionale per la salute, su concorsi, formazione e acquisto di macchinari e tecnologie. «Così è la politica a decidere tutto», suona la bocciatura di medici e confederali. Divisivo anche il via libera all’istituzione del San Raffaele sardo.

Lo stop

È il nodo più grosso, questo dell’Ares potenziata. Luigi Mascia, segretario regionale di Cimo, parla di «mostro creato dalla politica». Il ragionamento è essenziale: «In Sardegna tutti i medici sanno spegnere un incendio, visti i corsi sulla sicurezza, per quando importantissima. Ma le competenze dove le mettiamo? L’iper specializzazione come pensiamo di raggiungerla?». Mascia fa notare: «Accentrare in un’unica azienda le funzioni in materia di formazione, concorsi e acquisizione di tecnologie è una follia perché le competenze necessarie per lavorare in un’Azienda hub regionale non possono essere le stesse richieste da un’azienda territoriale. Bisogna riportare il reclutamento del personale nelle singole Asl per non paralizzare il servizio e renderlo qualitativamente inadeguato. La regia della sanità deve essere in capo all’assessorato e non all’Ares». Sulla stessa lunghezza d’onda Cesare Iesu, numero uno regionale di Aaroi (anestesisti e rianimatori): «La sanità non può essere gestita dall’Azienda per la salute. Questa parte di riforma va corretta».

Il via libera

Da Iesu il plauso alla maggioranza arriva invece sui commissariamenti: «Lo dicevamo da tempo che fosse necessario procedere con lo spoils system, i dg attuali lavorano per conto proprio». A convincere i sindacati pure l’ospedale per i bambini, da realizzare al Brotzu: «Una scelta importantissima che mette fine a troppi viaggi della speranza e garantisce finalmente il diritto alle cure dei più piccoli», sottolinea Iesu. Il tema riguarda da vicino anche Mascia, chirurgo pediatrico: «Verrà creata una rete regionale. L’esperienza ci insegna che solo aggregando le competenze si migliora la qualità». A Mascia piacciono pure i centri di riferimento su prevenzione, riabilitazione e salute mentale («Finalmente una regia unica, si saprà chi deve fare cosa»). Il San Raffaele sardo convince Cimo ma non Aaroi: «È un sogno, che per essere realizzato impone un cambio di mentalità», dice Mascia. «Allo stato attuale è irrealizzabile» per Iesu.

Il documento

Per i medici di Anaao, guidati in Sardegna da Susanna Montaldo, la posizione è scritta in una nota: «La riforma, a nostro avviso, presenta articoli in palese violazione di norme e leggi vigenti, che verranno impugnate dallo Stato, rallentando qualunque progetto di riordino. Siamo basiti per il fatto che le questioni portate dai sindacati e dagli Ordini professionali all’attenzione del Consiglio siano state ignorate. Abbiamo sperato che i nostri interventi spingessero a una riflessione profonda sulla possibilità di riportare la sanità sarda a un livello accettabile. Evidentemente in questo periodo hanno preferito ascoltare altri: diamo la disponibilità per l'elaborazione dei contenuti che dovranno riempire la cornice appena approvata».

La convergenza

Sovrapponibili i commenti dei confederali. «Non era ciò che ci aspettavamo per risollevare le sorti della sanità pubblica sarda e confermiamo le perplessità e le preoccupazioni per l’ulteriore rinvio nell’approvazione della Manovra e del Bilancio – sottolinea Pier Luigi Ledda, leader della Cisl –. A questo punto ci aspettiamo almeno un’accelerata su liste d’attesa, organici carenti, organizzazione ospedaliera e servizi territoriali. Le sfide di questi tempi richiedono coraggio e visione». Per Guido Sarritzu, segretario confederale della Uil Sardegna, «la riforma sanitaria non dà risposte concrete e non introduce misure efficaci per ridurre i tempi di attesa su visite ed esami diagnostici. Non prevede nemmeno un piano straordinario di assunzioni né ha depotenziato Ares, come chiedevano i sindacati».

