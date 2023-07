«La politica non cerchi ringraziamenti» 

«Nei decenni ci siamo abituati a pensare che le Istituzioni chiamate ad amministrare, laddove ottengono qualche risultato salvando “quote di lavoro”, debbano essere ringraziate. Chi amministra deve ricordarsi che niente si fa come favore al popolo ma tutto si fa perché si è a servizio del “bene comune” e nel pieno rispetto della dignità di ogni cittadino».

Il caso

Don Antonio Mura, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Iglesias e parroco di Portoscuso, interviene di nuovo sulle vicende che interessano il territorio, prendendo spunto, questa volta, dal caso della fondazione “Aria” di Seruci. Per settimane i 19 dipendenti, a rischio disoccupazione, hanno sollecitato la Regione a firmare l’accordo di programma con l’Istituto nazionale di Fisica nucleare affinché il progetto sulla ricerca di isotopi stabili potesse andare avanti, garantendo allo stesso tempo la salvaguardia dei posti di lavoro. Nei giorni scorsi un atto della Giunta regionale ha modificato la precedente delibera eliminando gli ostacoli, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma che rinnoverebbe l’accordo, puntando sul progetto ad alta innovazione e mettendo al sicuro l’occupazione. O così almeno si spera. Per questo, se nei mesi scorsi la voce di don Antonio Mura si è levata forte e chiara contro le società e le multinazionali «che hanno sfruttato il Sulcis, lasciandosi dietro nient’altro che una lunga scia di problemi e disoccupati», ora l’attenzione del sacerdote si concentra sul ruolo delle istituzioni.

L’analisi

«Ciò che mi sembra di osservare non mi piace - dice don Antonio - mi sembra ci siano troppe “idee ideologiche” e poca politica che amministrando sia capace di interpretare questo nostro tempo e le prospettive per il territorio. Manca il coraggio di delineare obiettivi chiari. È urgente mettere in campo la capacità di amministrare con competenza, determinazione e soprattutto in modo unitario, la transizione e quindi il futuro del nostro territorio». Dal Sulcis Iglesiente del polo industriale in crisi profonda, con un tasso di disoccupazione e di migrazione giovanile da record, le emergenze si accavallano e si intrecciano le une alle altre, senza apparente soluzione di continuità. Le crisi industriali diventano croniche, altre si affacciano minacciose, le nuove prospettive tardano a realizzarsi. «Nel nostro Sulcis Iglesiente, profondamente parcellizzato, son pochissime le esperienze dove tutte le istituzioni si sono messe insieme per pensare al futuro del nostro territorio - aggiunge - con generazione di obiettivi chiari e progetti realizzabili. In questo tempo ambiguo e nebuloso pagano gravemente, come sempre, i lavoratori e sempre di più è evidente il rischio di perdita di ulteriori quote occupazionali. Tutto questo macera la vita e la dignità delle persone e delle famiglie e, sempre di più, questa vaghezza amministrativa determina immensi vuoti occupazionali». Un appello a fare fronte comune, a procedere tutti insieme senza divisioni e campanilismi per creare nuove prospettive e invertire il trend negativo che fa registrare numeri sempre più preoccupanti sul fronte emigrazione. «Sempre di più si fugge dal nostro amato Sulcis Iglesiente - conclude- dalla gente del Sulcis, ormai sfinita da decenni di crisi sociale, emerge un grido angosciante di sofferenza. Le Istituzioni, unitariamente, hanno la responsabilità di dare urgenti e concrete risposte per lenire il dolore sociale nel quale siamo immersi».

RIPRODUZIONE RISERVATA