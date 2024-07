«La politica mi affascina ma evito» 

Milano. Il «fascino della politica» c'è, ma Pier Silvio Berlusconi ha intenzione di continuare a fare l'imprenditore e non cede a quella «spinta che è nel dna» di suo padre, sebbene non neghi di «sentire quell’adrenalina». Lo ha spiegato lui stesso nella serata di presentazione dei palinsesti Mediaset, un’occasione che ai giornalisti ha dato la stura per fare chiarezza su una sua possibile discesa in campo.

La posizione

Berlusconi ha risposto a tutto. «Parlare con le persone è stato il mio mestiere per più di trent’anni perché la tv questo fa - spiega rispondendo a chi gli chiede se è pronto a candidarsi -. Ma un conto è fare le elezioni, con la grande avventura elettorale, un conto è il sacrificio della vita politica di tutti i giorni». Di certo, l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset apostrofa come una «balla totale» i retroscena che parlano di sondaggi commissionati da lui o dall'azienda su una sua eventuale candidatura. «A Roma ci vado, ma la politica non c'entra», sottolinea.

Caso Malpensa

Però di politica Pier Pier Silvio Berlusconi parla a 360 gradi, spaziando dal Governo che «per fortuna in Italia è stabile», al tema dei moderati che «sono la maggioranza ma oggi non hanno qualcuno in cui si riconoscono veramente» e per questo «ci potrebbe essere un'opportunità pazzesca». I toni più duri sono sulle polemiche nate dopo la decisione di dedicare Malpensa al padre Silvio. Qui si toglie qualche sassolino dalla scarpa: definisce «strameritata» l'intitolazione, ammette che «le polemiche mi hanno infastidito» e spiega loro, i figli di Silvio, sono «stati informati solo a cose fatte». Dice che le modalità seguite «non sono state perfette» e attacca il sindaco di Milano, Beppe Sala, perché ha fatto «polemica sulla polemica».

Sguardo sulla tv

Riprendendo l’intervista di sua sorella Marina al Corsera, Pier Silvio Berlusconi osserva che «i diritti civili non sono né di destra né di sinistra» e la loro difesa, «tramandataci da nostro padre», è una «battaglia di modernità e civiltà». Per l’amministratore delegato di Mediaset non esiste il problema di Tele Meloni: «Non lo vedo. Dire che in Italia non c'è libertà di parola e di opinione a me sembra poco vero». Infine una frecciata alla Lega di Salvini e alla sua proposta di aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario Rai, così da abbassare il canone: «È un pasticcio assoluto. La morte dell'editoria italiana. Distruggerebbe il mercato».

RIPRODUZIONE RISERVATA