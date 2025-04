La politica e l’eredità di Aldo Moro 

“Liberiamo Moro dal caso Moro. Eredità di un grande statista”. È il titolo del libro di Angelo Picariello, quirinalista del quotidiano “Avvenire” con prefazione del cardinale Matteo Zuppi. Se ne parlerà il 5 maggio (ore 18) nella sede della Pontificia facoltà teologica della Sardegna di via Sanjust 13. Dopo i saluti del preside della Facoltà teologica, monsignor Mario Farci (vescovo di Iglesias) e del presidente del Meic, Mario Girau, l’autore dialogherà con Luca Lecis (docente di storia contemporanea nell’Università di Cagliari), il giornalista Franco Siddi e il sindaco di Iglesias, Mauro Usai. Coordinerà i lavori Cristiano Erriu, presidente del Centro studi “Aldo Moro”. Parteciperà il cardinale Arrigo Miglio.

«Guardando a Moro senza fermarsi ai 55 giorni della prigionia, vediamo con chiarezza di che cosa è carente oggi la politica», scrive nell’introduzione il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana - e non solo nel nostro paese: c’è bisogno di una “visione” e non di un cristianesimo professato solo a parole, ma di cristiani capaci di testimoniarlo nei fatti[…] Il divorzio cui oggi assistiamo fra cultura e politica, che vive troppo spesso del giorno per giorno e di leadership personalistiche, è il contrario di quel che Moro testimoniò, come l’uomo saggio del Vangelo che ha costruito la casa sulla roccia».

