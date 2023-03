La politica difende Saipem 

Da Fratelli d’Italia al Pd. Da Forza Italia ai Riformatori. Le reazioni all’istanza di 35 imprenditori per congelare il rinnovo della concessione fino al 2036 a Saipem arrivano quando il ferro è ancora bollente. «Giù le mani da Saipem. Non possiamo mettere a repentaglio centinaia di buste paga. L’Intermare dà lavoro a tutta l’Ogliastra e non è pensabile che venga messa in discussione un’attività aziendale consolidata». È l’intervento di Nicola Salis, 44 anni, coordinatore territoriale di FdI. «Saipem - dice Paolo Stochino (54), esponente dei Riformatori - è una realtà importante da cui non si può prescindere. Lo sono altrettanto le 35 aziende che hanno sottoscritto l’istanza ma ritengo ci siano le condizioni per convivere: servono pianificazione e programmazione che l’Autorità portuale sta portando avanti in maniera intelligente».

La politica

Posizione netta quella di Salvatore Corrias (49), consigliere regionale Pd: «Non possiamo rinunciare a Saipem. La concessione pluriennale è una garanzia per la società che gestisce quell’area e per tutto l’indotto territoriale con 500 buste paga. La presenza di Saipem non può certo inibire la vocazione turistica di Tortolì e del territorio, dove il mare più bello d’Italia garantisce altrettante buste paga. Sono fiducioso che l’Authority troverà una soluzione di convivenza».

Sul caso prende parola anche Angelo Cucca (67), coordinatore senior di Forza Italia: «Saipem deve restare ad Arbatax. Se la Regione finanziasse l’infrastrutturazione delle aree ex Cartiera si potrebbe pensare a un trasferimento dello stabilimento, ma fino a quel momento preservata l’occupazione».

Il sindacato