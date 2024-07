«La politica del cerino è criminale» 

Mercoledì sera il fuoco si è fatto minaccioso sospinto dal maestrale, come accadde alcuni anni fa quando le fiamme misero in fuga anche i turisti che si erano riversati nel mare di Piscina Rei. Questa volta per fortuna non è successo, ma la paura è stata davvero tanta. I soccorsi davvero immediati hanno fatto il miracolo: da Quartu dove stava concludendo i suoi interventi su Molentargius, è stato dirottato anche il Canadair, mentre in uno dei villaggi turistici, quello di Santa Giusta, era già scattata l’emergenza con la mobilitazione della squadra operativa dello stesso villaggio e con gli ospiti che da un momento all’altro potevano essere invitati a raggiungere il grande prato verde del sito turistico a mare.

L’intervento

I gettiti d’acqua del Canadair e di un elicottero che si è levato dalla base di Villasalto hanno circoscritto il pericolo mentre il maestrale si faceva meno impetuoso. A terra, la mobilitazione degli uomini dell’antincendio (forestali di Castiadas, Sinnai e Campuomu, i volontari del Crov di Villasimius, carabinieri, polizia locale e operai del Comune di Castiadas), facevano la loro parte. «Fatto è - dice Mauro Pisu, comandante della stazione della Forestale di Castiadas e direttore dell’operazione di spegnimento (Dos)- si è riusciti a circoscrivere il pericolo dopo che il fuoco si era sviluppato tra Maloccu e Nuraghe Ibba. Ci siamo tenuti in contatto anche con i villaggi turistici a rischio. Per fortuna, la paura è rientrata. Nessuna persona è rimasta ferita, nessuna evacuazione è stata ritenuta necessaria a mare».

I conti

Ora si fanno i conti. Una decina di ettari la superficie a bosco, eucaliptus, terreni pascolativi, finiti in cenere. «È stato un grosso danno ambientale – dice il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - Castiadas dice basta a chi senza scrupoli usa la pratica del cerino. Castiadas rifiuta questa barbarie».«Non è la prima volta che succede – dice Alfonso Pinna, villeggiante cagliaritano a Piscina rei. Mercoledì si è rischiato grosso. Certa gente va chiusa in galera». Sandro Vitti, umbro, in vacanza da queste parti: «Sono qui con la famiglia. Il fumo è arrivato quasi nei villaggi. Non è stato bello».

