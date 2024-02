«La politica atterri sulla realtà» 

La crisi della sanità, l’incubo dell’astensionismo, il futuro incerto dei giovani, i paesi vuoti dell’interno, il ruolo della politica, lo strapotere del mercato, l’Europa. Il confronto è su temi di peso nel salone San Giuseppe, a Nuoro, per una sera cuore della politica regionale. Sotto la regia attenta del vescovo Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda, gli aspiranti presidenti duellano con garbo, anche perché è vietato strappare l’applauso. Il battimani del pubblico è consentito solo alla fine, come atto di partecipazione, ma niente tifo, sebbene nel bel mezzo dell’incontro quando risuona la parola dignità, pronunciata da Alessandra Todde, salti la regola e scatti l’applauso.

Il vescovo

Il salone, pur capiente, non basta ad accogliere un pubblico enorme che riempie ogni posto, anche in piedi, perfino nella hall dove è allestito un mega schermo. Segno del successo dell’iniziativa inedita della Chiesa barbaricina. «Vorrei che la politica atterrasse come una farfalla sulla realtà». Monsignor Mura introduce così l’incontro. «Vorrei che da qui partisse un messaggio di fiducia e di speranza», auspica. «La gente ha bisogno di vedere in voi non persone che alimentano polemiche, ma che hanno visioni», sottolinea. «La Chiesa vorrei che diventasse luogo di ascolto, ascoltiamoci senza pregiudizi». E poi: «È importante incoraggiare chi si mette al servizio del bene comune, da qualunque parte provenga».

I candidati

Le trasferte dei malati oncologici è tema che sta a cuore al vescovo. Che fare? «Va ripristinato l’Oncologico di Cagliari, creata una rete con gli altri ospedali territoriali assieme al registro dei tumori», dice Alessandra Todde che guida il Campo largo. «Non serve un’altra riforma sanitaria, bisogna intervenire su ciò che non funziona. Servono un registro dei tumori e acquistare nuove strumentazioni per evitare le trasferte fuori», spiega Paolo Truzzu del centrodestra. «Temo che la situazione della sanità sarda sia a un punto di non ritorno perché mancano i medici», sottolinea Lucia Chessa a capo di Sardigna R-esiste. «Bisogna allontanare le mani della politica dalla sanità che è la più grande azienda della Sardegna e distribuisce incarichi importanti», dice Renato Soru, leader della Coalizione sarda.Le piccole comunità senza giovani e con pochi servizi è un’altra sollecitazione del vescovo. C’è chi esterna fiducia. «Le tecnologie digitali possono invertire questo fenomeno. I temi dell’ambiente, dell’agricoltura di qualità possono andare a favore di una rinascita delle zone rurali e dei paesi», dice Soru. «Servono una sanità vicina, un lavoro raggiungibile, l’istruzione per i figli», ribadisce Todde rilanciando l’idea di comunità con “fizzos de anima”. «La gente va a vivere in un posto se ci sono le scuole, l’ospedale, i negozi. Ma io ho visto morire questi territori perché è stato criminalizzato tutto ciò che è piccolo», dice Chessa. Truzzu auspica più nascite e strategie per attrarre nuovi residenti ma soprattutto confida in un grande progetto: l’Einstein Telescope.

