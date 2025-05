«La Polisportiva Strovina, una famiglia» 

Monte Muros e Loiri conquistano la Seconda categoria e raggiungono Oratorio Terralba, Mulinu Becciu e Viddalbese. Le due compagini si sono aggiudicate rispettivamente i gironi E e G. Sono i recenti verdetti del campionato di Terza categoria.

Dal 2012

Nel girone C la Virtus Villaurbana ha bloccato (1-1) la capolista Oratorio Terralba, già promossa. Restano appaiate in seconda posizione Siamanna e Narboliese, vittoriose (1-2 e 0-2) rispettivamente con Colonia Julia e Sili. Nel raggruppamento oristanese c’è la Polisportiva Strovina, unica a battere nel ritorno l’Oratorio Terralba: la squadra prende il nome dall’omonima località (in sardo “Stai”) e rappresenta Sanluri Stato, frazione ricchissima di storia di Sanluri. «Festeggiamo i tredici anni di vita», esordisce il dirigente, giocatore e tutto fare Paolo Fontana Norbis, «la Polisportiva è nata il 12 aprile 2012 su iniziativa di un gruppo di amici. Da allora abbiamo partecipato al torneo Uisp, poi l’estate scorsa ci siamo affiliati alla Figc. La rosa è composta da ragazzi della frazione, di Sanluri e del circondario. Giochiamo con l’intento di divertirci senza particolari aspettative. Siamo una famiglia. In questa stagione stiamo facendo esperienza. Potevamo fare qualcosina di più ma ci siamo tolti qualche soddisfazione, come battere la capolista e la vice. Alcuni infortuni e il fatto di dover giocare ogni tanto la domenica non ci hanno consentito di presentarci sempre al completo». Il presidente è Nicola Cuccu, il vice è Marco Demontis. Eros Congia, il più anziano, ricopre il doppio ruolo di giocatore-allenatore. Gli obiettivi per l’anno prossimo? «Migliorare dal punto di vista tecnico, di risultati e classifica».

I gironi

Nel girone A il Villaperuccio ritrova la vittoria (1-3) sul campo del Pimentel e stacca il Carloforte, che ha osservato il turno di riposo e ora insegue a -3. Il Terralba, corsaro (1-3) a Villacidro, si riprende la seconda posizione (-2 dalla vetta). Nel girone E il Monte Muros col pareggio (2-2) contro La Tulese conquista la Seconda categoria. Con un risultato tennistico (6-0) la Nulese piega il Gymnasium Sassari e blinda la seconda piazza.

È terminato il girone B. Il Mulinu Becciu, già certo del salto in Seconda, ha pareggiato (1-1) a Soleminis. Seconda piazza per il Calcio Kalagonis, che ha travolto (1-11) l’United Guasila. Ultima giornata pure nel gruppo F. Sconfitta (2-1) indolore per la Viddalbese, promossa da tempo, contro il Santa Lucia Sennori, che aggancia al secondo posto la Turritana bloccata (2-2) in casa dal Boyl Putifigiari. Cala il sipario anche nel gruppo G, con il Loiri che in virtù del successo (0-3) sull’Audax Padru festeggia la promozione. L’Atletico Tomi’s Oschiri, che ha vinto (0-1) con l’Orunese, deve accontentarsi del secondo posto.

