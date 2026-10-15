La polenta di Arborea  è gialla come l’autunno 

Era sempre autunno, il 23 ottobre 1983. Quel giorno, 43 anni fa, iniziava la sagra della polenta ad Arborea, nella frazione di Luri. Fu proprio lì, infatti, che le famiglie che per la prima volta decisero di organizzare una festa dedicata a questo piatto povero ma saporito, importato dai loro antenati veneti che avevano colonizzato il paese, decisero di abitare.

I grandi paioli di rame sono pronti per essere sistemati sui fornelli ancora un’altra volta. Arborea è pronta ad accogliere visitatori, famiglie, appassionati di tradizioni popolari e buongustai per uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sardo: la sagra della polenta, in programma domani e domenica in piazza Maria Ausiliatrice. La regia anche questa volta è della Pro Loco.

Un momento di incontro capace di unire cultura, enogastronomia, volontariato e promozione del territorio, che si ripete da oltre quattro decenni.

Non si tratta soltanto di una festa gastronomica, ma di un evento che racconta l’identità di Arborea, la forza del suo tessuto associativo e la capacità di coinvolgere ospiti provenienti da tutta la Sardegna e non solo. Saranno due giornate all’insegna della tradizione e del buon gusto.

Durante il fine settimana sarà possibile degustare la polenta rigorosamente sarda, che sia chiaro. Preparata con il mais coltivato nel territorio. Nessuna importazione, insomma. Sarà servita fritta, morbida e arrosto. Sarà possibile gustarla con il radicchio e la pancetta, con le cozze, con il gulasch, con il sugo alla campidanese e con i formaggi. E poi ancora polenta con il salame alla piastra e con la salsiccia.

Un menù ricco per tutti i palati, anche quelli più esigenti. Ma non mancheranno i panini con la porchetta e con la vitella. Come dolce? La seada servita calda e al momento. Tanti piatti succulenti da abbinare ai vini locali del posto e a fiumi di birra.

Nel ristorante a cielo aperto allestito in piazza Maria Ausiliatrice, salotto buono del paese, saranno allestiti i tavoli dove poter mangiare comodamente sia sabato sera che domenica per tutta la giornata.

Ogni anno si registrano tante file fatte di persone che attendono diverso tempo pur di assaggiare la polenta. Nessuna lamentela: «La polenta è talmente buona che vale la pena attendere». Così raccontano ogni anno i presenti. La Pro Loco di Arborea, anima organizzatrice dell’evento guidata dal presidente Paolo Sanneris, anche questa volta metterà in campo più di cento volontari in modo che tutto si svolga senza problemi. C’è chi lavorerà ai fornelli e chi servirà la polenta. Una macchina organizzativa impeccabile che ogni anno riesce a servire tantissimi piatti. «Cucineremo circa otto quintali di polenta – annuncia il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris – E poi sarà possibile anche acquistare quella confezionata, da preparare comodamente a casa. Un modo per avere la polenta di Arborea tutto l’anno. In attesa di una nuova sagra, ovviamente. Per noi si tratta dell’evento più importante di tutto l’anno. Si tratta di un onore poter far assaggiare a tutti il cibo che racconta la nostra storia, l e nostre radici».

Sarà possibile assaggiare la polenta domani a partire dalle 20. Poi musica fino a tarda notte. L’indomani, alle 10, l’apertura degli stand e alle dodici di nuovo fornelli accesi e polenta per tutti. Il palcoscenico della sagra, a partire dalle 16,30, ospiterà i Bertas, storica formazione della musica sarda che offrirà al pubblico uno spettacolo destinato a richiamare appassionati provenienti da tutta l’Isola.

La Pro Loco di Arborea invita cittadini, visitatori e turisti a partecipare numerosi alle due giornate della manifestazione, contribuendo a rendere ancora una volta la sagra una grande festa di comunità, tradizione e accoglienza.

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