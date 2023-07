La polemica viaggia sul treno 

«Ogni estate si ripete lo stesso canovaccio. L’incubo dei disservizi sulle linee ferroviarie è ormai una costante e noi pendolari del Sulcis Iglesiente dobbiamo rassegnarci al fatto che non si può avere la certezza di poter prendere un treno ad un determinato orario».

Le disposizioni

Jessica Saba, 31enne di Iglesias, è una lavoratrice pendolare e dopo la comunicazione di Trenitalia (che ha annunciato la variazione di alcune corse per via dei lavori di manutenzione sulle linee ferroviaria da parte di Rfi) lancia l’allarme nei confronti di un sistema di trasporti che sostiene non riesca a garantire un servizio efficiente. <Eppure qualche tempo fa sono stati cambiati i treni e finalmente non si viaggia più su dei vagoni dell’anteguerra. - dichiara Jessica - Ma il problema principale riguarda i disservizi che durante il periodo estivo risultano essere all’ordine del giorno. Tutti i pendolari lamentano costanti ritardi, blocchi del treno, corse soppresse e sostituzioni del mezzo con il bus. L’ultima comunicazione inoltre è davvero un rebus».

I pendolari del Sulcis Iglesiente, la maggior parte delle informazioni le recepisce tramite un gruppo Facebook denominato “Pendolari di Iglesias e Carbonia” e nei giorni scorsi questo è quanto comunicato sulle modifiche che si apporteranno: «Dal 31 luglio al 13 agosto e dal 20 dello stesso mese fino al 6 settembre ci saranno dei rallentamenti sulla tratta Iglesias-Villamassargia e negli archi temporali menzionati vengono soppressi i treni 4800 e 4801 (sostituiti con bus)».

Le informazioni proseguono con l’avviso di allungamenti di percorrenza di svariate tratte, tutti con un ritardo intorno ai cinque minuti. Le modifiche riguardano anche le linee Cagliari-Decimomannu e la tratta Cagliari-Iglesias/Carbonia Serbariu dal17 luglio al 9 settembre.

Le rimostranze

«Ho impiegato diverso tempo per cercare di comprendere quali siano le variazioni, mi metto nei panni di una persona anziana o di un turista senza dimestichezza. - continua Saba - Si parla di treni pari o dispari, si utilizzano le matricole dei veicoli anziché gli orari, è una vero enigma. L’unica certezza è che come ogni estate noi pendolari siamo costretti a subire il taglio dei servizi; la domenica ho sempre trovato la soppressione del treno a Villamassargia a favore del bus. Inoltre vengono cancellate due corse in orari fondamentali per i pendolari, come quella delle 10 da Iglesias per Cagliari e da Elmas per Iglesias alle 18».

Sui social

Diverse le rimostranze dei pendolari esternate ancora sul gruppo social di riferimento riguardo anche i cambi d’orario presto in vigore. C’è chi lamenta che anche i soli 5 minuti di anticipo o posticipo delle corse siano sufficienti per perdere le poche coincidenze Arst che conducono alla stazione di Carbonia: «Quando il treno partirà alle 7:05 - commenta, ad esempio, un utente di San Giovanni Suergiu - rischierò molte volte di perderlo, perché l’autobus arriva attorno a quell’ora».

