La polemica: un’auto dimenticata da settimane “ruba” due posteggi accanto al Parco Nervi 

Quando si dice un parcheggio comodo. È finita al centro di decine di segnalazioni l’auto (con targa straniera) che, da settimane, occupa due stalli nello spiazzo di Su Siccu. Una zona che, soprattutto la sera, pullula di automobilisti alla disperata ricerca di uno spazio per la sosta, anche per la presenza di una serie di nuove attività di ristorazione e sportive, che esercitano un forte richiamo.

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, per razionalizzare la grande area parcheggio tra la Rari Nantes e il Parco Nervi (che ospita l’ex deposito del sale), a ridosso del quartiere fieristico, ha delimitato gli spazi tracciando le strisce bianche. Stalli che, soprattutto la sera, pochi rispettano. Ecco perché il parcheggio improbabile ha sollevato polemiche e, dopo la pubblicazione della foto su unionesarda.it, ha alimentato decine e decine di commenti. Chi deve intervenire? L’Authority del porto? La Polizia locale? Nel dubbio, l’area appare spesso come terra di nessuno. E il fatto che un’auto possa rimanere parcheggiata così per settimane è, nel suo “piccolo”, la peggiore conferma.

