La polemica sul falso carcere: «Rimuovete quel cartello» 

«Quel cartello va rimosso, le carceri Aragonesi di Selargius sono un falso storico». Pressing della consigliera comunale Francesca Olla (Selargius cambia) sulla targa posizionata all’ingresso del museo comunale di via Dante.

«Lo avevo segnalato tempo fa, ma si trova ancora lì nonostante quella struttura non sia mai stata un carcere, e nonostante la rimozione non comporti nessuna spesa», dice Olla. Il riferimento è allo stabile all’angolo fra via Roma e via Dante, che da anni ospita il museo Semù, finito anche al centro di un libro scritto da sue selargini doc, Luigi Suergiu e Carlo Desogus. «Gli autori del libro, mediante documenti storici , spiegano che l'edificio non fu mai la sede di un Carcere Aragonese», ribadisce la consigliera comunale di minoranza, «ma bensì una villa Aragonese presumibilmente del podatario, fu poi caserma dei Cavalleggeri di Sardegna e poi dei Reali Carabinieri. L'edificio però è oggi la sede di un museo con tanto di targa che lo identifica come ex carcere Aragonese. L'amministrazione del comune di Selargius ha il dovere di fare chiarezza , poiché un falso storico può generare - ai selargini e non solo - una sensazione di tradimento, ingannati da qualcosa che finge di essere quello che in realtà non è mai stato».

Versione confermata dallo stesso sindaco Gigi Concu in Consiglio comunale: «Toglieremo la targa», assicura Concu, «sono d’accordo che quella scritta lì non ci faccia niente, messa tanti anni fa e non si capisce il perché. Purtroppo fra le tante cose da fare era sfuggita, ma la rimuoveremo quanto prima».

