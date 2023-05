La polemica soffia sulla Bandiera blu 

Maria Obinu (prima firmataria), Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Francesca Marchi, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga, Francesco Federico e Carla Della Volpe però presentano un’interrogazione ponendo l’accento proprio sul rispetto di alcuni parametri. Sottolineano che «Torregrande potrebbe diventare il fiore all’occhiello per la città. Eppure la borgata versa in stato di abbandono, con tantissimi problemi legati all’incuria e a una mancata visione d’insieme del suo potenziale». Ricordano che «tra i parametri in base ai quali si assegna il riconoscimento, una spiaggia deve essere designata come area di balneazione a livello nazionale (o internazionale) con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque. La spiaggia deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera blu e rispondere a tutti i requisiti tipo: un minimo di 5 attività di educazione ambientale ogni anno; informazioni sulla qualità delle acque che devono essere affisse; mappa della spiaggia, con indicazione dei servizi, deve essere affissa».

Il sindaco e l’assessora tornano da Roma con la Bandiera blu e vengono accolti in Comune non proprio con gli squilli di tromba. Alla soddisfazione per aver incassato per il 13esimo anno di fila il riconoscimento della Foundation for Environmental education, si contrappone la critica dell’opposizione sulle condizioni di Torregrande.

Il sindaco

«Insieme all’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda abbiamo ricevuto la Bandiera blu 2023 dal presidente della Fee Italia Claudio Mazza, alla presenza del ministro Daniela Santanchè – sottolinea Massimiliano Sanna – Sono premiate località che rispettano 32 criteri stabiliti da un programma che prevede un periodico aggiornamento. Grande rilievo viene dato alla gestione del territorio messa in atto dalle Amministrazioni comunali».

Sanna poi ricorda che «Tra gli indicatori, quelli che per noi più hanno inciso riguardano la raccolta differenziata e la pulizia dell’acqua, ma anche l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale, la valorizzazione delle aree naturalistiche e ancora le iniziative promosse per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Non bisogna inoltre dimenticare l’azione di sensibilizzazione intrapresa affinché i Comuni portino avanti un processo di certificazione delle loro attività istituzionali e delle strutture turistiche».

L’opposizione

Maria Obinu (prima firmataria), Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Francesca Marchi, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga, Francesco Federico e Carla Della Volpe però presentano un’interrogazione ponendo l’accento proprio sul rispetto di alcuni parametri. Sottolineano che «Torregrande potrebbe diventare il fiore all’occhiello per la città. Eppure la borgata versa in stato di abbandono, con tantissimi problemi legati all’incuria e a una mancata visione d’insieme del suo potenziale». Ricordano che «tra i parametri in base ai quali si assegna il riconoscimento, una spiaggia deve essere designata come area di balneazione a livello nazionale (o internazionale) con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque. La spiaggia deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera blu e rispondere a tutti i requisiti tipo: un minimo di 5 attività di educazione ambientale ogni anno; informazioni sulla qualità delle acque che devono essere affisse; mappa della spiaggia, con indicazione dei servizi, deve essere affissa».

La richiesta

Il lungo elenco continua sino alla richiesta finale: «Cosa è già stato messo in capo alla data di presentazione dell’interpellanza e cosa deve essere ancora fatto? Ci rendiamo conto che poter vantare l’acquisizione della Bandiera blu sia molto importante ma, al contempo, ci chiediamo se, in questa fase in cui siamo in attesa del rifacimento del lungomare, non sia più dignitoso lasciar perdere, visto che i visitatori rischiano di rimanere delusi».

