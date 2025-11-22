La polemica si accende prima delle luminarie 

Le polemiche si accendono prima ancora delle luminarie. L’amministrazione comunale ha scelto di anticipare l’atmosfera delle festività installando centinaia di luci per rendere più accoglienti gli spazi urbani e, al tempo stesso, sostenere le attività commerciali in un momento economicamente delicato. Le prime installazioni sono comparse in via Matteotti, via Gramsci, via Santa Maria e via Mazzini, dando ufficialmente il via al periodo natalizio.

Ma la scelta di riproporre lo stesso impianto luminoso dello scorso anno ha immediatamente riacceso le polemiche. I commercianti di viale Di Vittorio protestano apertamente: «Siamo stati lasciati fuori di nuovo. Ci sentiamo di serie B. Le luminarie avrebbero potuto aiutare, almeno nel periodo natalizio». La rabbia cresce anche sotto i portici di via Anna Frank. Sara Madeddu, titolare di un bar, racconta come l’assenza di luci penalizzi la zona: «Chi passeggia tende a fermarsi nelle vie illuminate, dove l’atmosfera richiama, invita ad acquistare o semplicemente a sedersi per un caffè. La mancanza delle luminarie ci rende invisibili. Per reagire stiamo organizzando un evento, “Aspettando il Natale”, con musica e intrattenimento per i bambini». Una risposta dal basso che testimonia il disagio di chi teme un ulteriore calo degli affari. Critiche arrivano anche dagli esercenti che lavorano nei pressi di piazza Togliatti: «Avrebbero dovuto includerci. Invece nulla. Evidentemente esistono piazze di serie A e di serie B». Un sentimento condiviso da altre periferie che da anni chiedono equità nella distribuzione degli addobbi. Sulla questione interviene anche l’opposizione. Marina Tolu, del gruppo Impari, sottolinea come l’amministrazione continui a ignorare alcune aree: «È comprensibile che il centro sia privilegiato, ma non si possono abbandonare zone importanti come Is Boinargius, piazza Togliatti, piazza Oristano, cuore del mercato rionale, così come Montevecchio e Sa Zeppara, realtà periferiche ma densamente abitate. Il Natale dovrebbe unire il paese in un’unica atmosfera condivisa». A chiarire gli aspetti tecnici è Giancarlo Sampaolo, titolare della ditta di Sarroch incaricata dell’installazione: «La disposizione delle luminarie mi viene indicata dal Comune, che stabilisce quali aree illuminare».

«Le risorse sono limitate – dice l’assessora Stefanai Atzei – e come in molte città si concentra l’allestimento nel centro urbano. Abbiamo cercato di contenere i costi: le luminarie hanno un vero impatto visivo solo se ravvicinate, altrimenti l’effetto scenico si perde».

