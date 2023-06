La polemica nella scatola di tonno 

Che tra le due tonnare più importanti del Sulcis i rapporti non fossero dei migliori era cosa risaputa. Dopo gli scontri sulle quote di pesca la contesa si è spostata su uno slogan pubblicitario del tonno in scatola prodotto a Carloforte. Il testo che reclamizza le confezioni di Carloforte Tonnare Piam non è piaciuto alla società Tonnare Sulcitane Srl di Portoscuso. Ne è nato un contenzioso che si è concluso nei giorni scorsi, quando il giudice del Tribunale di Cagliari Enzo Luchi ha respinto il ricorso presentato dall’azienda di Portoscuso.

Lo scontro

La diatriba è nata quando sono stati diffusi i manifesti pubblicitari dell’azienda di Carloforte. Nei cartelloni si legge. “Questo è l’unico tonno pescato nelle tonnare di Carloforte. L’unico pescato e inscatolato nella storica tonnara di Carloforte”. Un testo contestato dalla società di Portoscuso che ha lamentato «come la diffusione dei messaggi pubblicitari in questione – si legge nella sentenza – screditi la propria attività, pur esercitata in mondo pienamente lecito sulla base dei provvedimenti autorizzativi, atteso che mediante la diffusione di messaggi con i quali la Tonnare Piam afferma falsamente che il proprio prodotto sia l’unico ad essere pescato nelle tonnare di Carloforte, o ancora, altri produttori si avvalgono scorrettamente del nome di Carloforte senza avere alcun effettivo legame con il territorio, viene pregiudicata la reputazione della Tonnare Sulcitane agli occhi dei consumatori». L’azienda di Portuscuso parla di “messaggio non veritiero e idoneo a trarre in inganno il consumatore, alla luce della circostanza che anche la tonnara carlofortina di Cala Vinagra, al pari di quella dell’Isola Piana, risale al 1700 e rientra a tutti gli effetti nel novero delle tonnare storiche sarde insieme a quelle di Porto Paglia e Capo Altano (Portoscuso)».

La sentenza

Il giudice ha dato ragione alle Tonnare Piam. «L’affermazione per cui la resistente è l’unica a pescare e lavorare il tonno a Carloforte è indiscutibilmente vera, perché la resistente, che pure effettua la cattura del pesce anche essa nello specchio di mare prospiciente Carloforte, esegue poi la lavorazione conseguente in un luogo diverso (Portoscuso)». Come dire, i pesci vengono catturati nello stesso mare, l’inscatolamento avviene in due luoghi diversi, ma lo slogan utilizzato dell’azienda carlofortina è corretto. Per questa ragione il giudice ha respinto il ricorso presentato da Tonnare Sulcitane srl. Che dovrà pagare 4.800 per le spese legali.

Le reazioni

«Non è la prima né l’ultima volta che ci saranno tentativi per creare confusione nella commercializzazione del prodotto – fanno sapere da Carloforte Tonnare Piam – il giudice del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto che c’è un legame della nostra famiglia con il territorio di Carloforte. Da sempre l’attività di pesca e di lavorazione viene effettuata nel nostro stabilimento. Per quanto riguarda il tonno in scatola, si tratta di un brand significativo che permette di rafforzare l’immagine di Carloforte». Tonnare Sulcitane, contattata telefonicamente, per il momento si riserva di «non commentare la sentenza».

