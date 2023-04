La polemica è sempre più Blue 

Il comitato scientifico della “Longevity Sardinia BlueZone” rivendica la primogenitura degli studi in materia di centenari: «L’Osservatorio Scientifico Sardinia Blue Zone è quello ufficiale, si autofinanzia e non ha avuto, ad oggi, nessun contributo pubblico; il nostro Comitato scientifico, diretto dallo scopritore delle Blue Zones, Gianni Pes, può certificare i Comuni (con una metodica indagine demografica) tramite l’algoritmo da lui stesso messo a punto; sin dalla scoperta della Blue Zone, il nostro Comitato è l’unico che da 15 anni svolge ricerche dallo stile di vita all’alimentazione delle Zone Blue e analizza i dati prima di pubblicarli».

«In risposta alle richieste di tanti sostenitori che chiedono ragione dell’esistenza di diversi “gruppi Blue Zone” e spiegazioni su chi stia svolgendo ricerca in questo campo, su come mai alcuni stiano utilizzando il nostro nome impropriamente per l’organizzazione di eventi fini a stessi, informiamo che noi non abbiamo niente a che vedere con la manifestazione in corso. Il 20 maggio terremo un simposio sul tema».

Blue Zone contro Blue Zone. Si potrebbe riassumere così la polemica scatenata nei giorni scorsi dal profilo facebook “Longevity Sardinia BlueZone”, a commento della notizia che annunciava l’avvio della manifestazione “Cent’anni Insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità”, in calendario dal 19 al 23 aprile fra Tortolì, Urzulei e Perdasfogu. Ad accendere la miccia della contestazione è stata Claudia Porcu, di Baunei, tra i soci fondatori della Associazione senza scopo di lucro BlueZone, con sede a Santa Maria Navarrese, da anni impegnata sul fronte della ricerca dei segreti della longevità della terra sarda.

Comitato

Il nome

La questione ruota intorno al nome “Blue Zone” che il comitato definisce “marchio protetto in quanto registrato all’Uibm presso il Mise dalla signora Claudia Porcu”. Il dirigente Ipsar Nanni Usai, controparte in qualità di componente della Fondazione Blue Zone che ha organizzato l’evento al centro della polemica, interpellato sulla vicenda, preferisce non ribattere alle accuse: «Come Fondazione – dichiara Usai - non abbiamo intenzione di accendere alcuna polemica».

