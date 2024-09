La polemica davanti al cancello di scuola 

Arrivano puntuali, assieme ai primi giorni di scuola, le polemiche legate all’ingresso in aula degli alunni della scuola primaria di Decimomannu. Una struttura composta da cinque padiglioni che si affacciano su un ampio giardino alberato. Se da una parte la dirigenza scolastica non intende far accedere genitori e bambini nel piazzale interno per questioni di sicurezza, dall’altra i genitori chiedono che venga rivista una prassi consolidata in periodo Covid e non più reputata necessaria.

Le criticità

Il 2020 ha fatto da spartiacque tra un pre, quando i genitori potevano accompagnare e riprendere i propri figli di fronte al portoncino del padiglione, e un post nel quale tale possibilità è stata loro negata. Finché sono rimasti attivi i nonni vigili a dirigere il traffico e a limitare gli ingressi dei veicoli in via e nel vico Eleonora d’Arborea la situazione era, tutto sommato, sotto controllo. Ma da quando, nel 2022, la libera circolazione stradale è stata ripristinata, i marciapiedi non riescono più a contenere il gran numero di persone costrette a stare dietro ai cancelli fino al suono della campanella. La presenza quotidiana della Polizia locale non è sufficiente a evitare che i bambini invadano la carreggiata. Inoltre, in caso di pioggia, restano in balìa del maltempo in attesa dell’orario di ingresso, talvolta entrando in classe completamente fradici.

Le disposizioni

A circa due settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico la dirigente Giuliana Angius motiva la sua decisione con una circolare: «Ultimamente, al momento dell’ingresso degli alunni della Primaria, si stanno verificando comportamenti poco consoni. Si assiste infatti a disordinati accalcamenti davanti ai cancelli che generano situazioni di pericolo in particolare a danno dei bambini più piccoli». In vista dell’avvio, dal primo ottobre, dell’orario completo Angius rassicura che è prevista una «rimodulazione generale dei momenti di ingresso e di uscita» per scongiurare le criticità relative a sicurezza e vigilanza. In particolare verrà dismesso l’ingresso secondario in vico Eleonora d’Arborea e lasciati attivi solo i due principali in via Eleonora d’Arborea.

Le proposte

L’amministrazione comunale prospetta ulteriori interventi: «La settimana scorsa», dice la sindaco Monica Cadeddu, «abbiamo discusso di questo argomento in Giunta, prevedendo una variazione dei fondi che potrebbero essere destinati alla creazione di uno spazio riparato all’interno dell’area cortilizia scolastica. In particolare la nostra idea è quella di portare il cancello in un punto più interno rispetto a dove si trova ora ed eventualmente creare una copertura (compatibilmente con il regolamento urbanistico) utile soprattutto nelle giornate di pioggia». Un’altra possibilità potrebbe essere quella di ritornare a una zona a traffico limitato da interdire al traffico negli orari di ingresso e di uscita: «Ragioneremo sul da farsi con la dirigenza scolastica».

RIPRODUZIONE RISERVATA