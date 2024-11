La polemica corre sui pattini 

La polemica fila veloce come le rotelle dei pattini. Nella città che nel pattinaggio (e nell’hockey) ha sfornato (e sforna) campioni regionali, italiani e mondiali come Luana Pilia, Alessio Gaggioli, Alessio Mannai (e il club l’Ottoruote), l’unico pattinodromo vede in campo per condividerne l’uso tre società, capaci di annoverare oltre 200 atleti. Ma il solo unico, e un po’ malconcio, impianto è il pomo della discordia fra una delle società, i Corvi, e il Comune proprietario della struttura.

La protesta

La protesta è sfociata in una lettera-diffida inoltrata dal legale del club, l’avvocato Simone Saiu e ruota sulla ripartizione degli orari (stabilita in base a criteri contenuti nel regolamento comunale) che ai Corvi, in virtù dell’asserita quantità di iscritti, non sta per niente bene: «In base ai nostri circa 150 iscritti, possediamo requisiti in misura maggiore rispetto alle altre associazioni – si legge nella nota condivisa dal presidente Caterina Pittoni - ci è stato assegnato il sabato, non richiesto, più un’ora il lunedì e una mercoledì dalle 20 alle 21: improponibile in inverno per i bambini e non si ha nemmeno il tempo di indossare e levare le attrezzature: bisogna rispettare il principio della rotazione nella distribuzione degli spazi». Anche i genitori manifestano scontento: «Occorre trovare soluzioni consone alle esigenze dei bambini – afferma Barbara Valdes, una mamma – che talora in inverno cenano alle 22 dopo l’allenamento».

Il regolamento

È in dirittura d’arrivo una bozza di nuovo regolamento: «Deve essere garantita equità», dichiara l’avvocato Saiu. Il pattinodromo e l’impianto da hockey sono la casa dei tre sodalizi. Uno delle quali, Terra Sarda (circa 50 iscritti) nel 2023 ebbe modo anch’esso di sollevare contestazioni sulla divisione degli spazi. Su ciò che succede ora il club non si esprime, su quanto accaduto un anno fa il presidente Marco Incani commenta: «In rispetto delle decisioni del Comune avevamo preso atto, e col sacrificio di tutti ci siamo allenati in silenzio». L’altro club, 80 atleti, è la Roller, e non avanza obiezioni: «Ci riteniamo soddisfatti», dice la presidentessa Francesca Presti. Il Comune deve gestire una “difficile coesistenza”, ammette con rammarico l’assessore allo Sport Giorgia Meli: «Abbiamo applicato le regole alla lettera rispettando i principi di rotazione: nella vicenda non è irrilevante che una contestazione sul tesseramento dei Corvi sollevata all’attenzione della federazione pattinaggio, possa incidere sulla ripartizione di ore e giorni».

