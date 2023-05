La pole a Verstappen Leclerc penalizzato: 6° 

Montecarlo. Inarrestabile. Max Verstappen conquista l'ennesima pole position stagionale ma a Montecarlo spaventa tutti i suoi avversari per il carattere e l'aggressività con la quale l'ha letteralmente strappata al “sempreverde” Fernando Alonso. Il pilota della Red Bull, che per la prima vota in carriera partirà per primo alle 15 sul circuito monegasco, con una seconda parte eccezionale dell'ultimo giro di qualifica è riuscito a recuperare e superare l'asturiano. Lo spagnolo, grazie all'esperienza sul circuito e alla sua seconda giovinezza in pista, con la Aston Martin era riuscito a fermare il cronometro con il miglior tempo in pista prima della zampata dell'olandese. Alle loro spalle si era qualificato Charles Leclerc: il pilota di casa, reduce da due pole sul circuito di casa, aveva portato la Ferrari in seconda fila a pochi centesimi di distanza da Alonso. Ma è stato penalizzato di tre posizione da parte dei commissari di gara e partirà sesto. Il ferrarista non è stato avvisato dal team dell'arrivo di un altro pilota alle sue spalle e ha rallentato, compromettendo di fatto il giro veloce della McLaren di Lando Norris.

Ottima prestazione per Esteban Ocon: il pilota dell'Alpine partirà terzo in griglia davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Lewis Hamilton. Male, invece, la seconda Red Bull: nella Q1 il messicano Sergio Perez è finito contro un muro nella curva di Santa Devota, danneggiando la monoposto, e partirà ultimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA