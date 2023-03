La poetica di Sam Mendes sa come riempirci il cuore 

Dopo il recente successo di “1917”, fra i vincitori agli Oscar nel 2020, accogliamo con entusiasmo il nuovo film di Sam Mendes - regista britannico padre del capolavoro senza tempo “American Beauty” - che dopo averci intrattenuto coi suoi mirabolanti piani sequenza ambientati in scenografie di guerra estremamente realistiche vuole ora deliziarci con una produzione decisamente più raccolta ed intimista, ma non per questo di minor impatto.

La trama

“Empire of Light” ci fa riscoprire l’Inghilterra degli anni ’80, tra i successi cinematografici dell’epoca e gli accesi scontri che hanno visto schierarsi gli esponenti di estrema destra del Fronte Nazionale contro le comunità extracomunitarie lì presenti. Nella città di Margate, sulla costa settentrionale del Kent, Hilary è la vice direttrice del Cinema Empire, una struttura molto ampia frequentata da una vasta clientela e attrezzata di eleganti sale. Mentre ci si appresta ad organizzare l’evento per la prima proiezione di “Momenti di Gloria” le giornate trascorrono scandite dal lavoro insieme ai colleghi, coi quali si coltiva un rapporto diretto, spontaneo, simile a quello che può esserci in famiglia. Nella solitudine del suo appartamento rivivono invece i fantasmi del passato e si fa più forte il male oscuro che alberga nel suo animo, placato a stento con le cure psichiatriche, il corso di danza e i rapporti fortuiti col datore di lavoro. Ma qualcosa comincia a cambiare nella sua vita quando viene assunto tra i dipendenti Stephen, un ragazzo di pelle scura, inguaribile appassionato di musica e aspirante architetto. Tra i due scatta subito una chimica folgorante, ma le diversità del loro aspetto - in una fase storica tanto delicata, gravata dall’intolleranza nei confronti delle minoranze etniche - e le fragilità psichiche di Hilary li porrà dinanzi a numerosi ostacoli, mettendo a rischio la loro stessa relazione. Nella cornice di un racconto sentimentale il regista ritrae la società dell’epoca nei suoi tratti più caratteristici e si fa testimone del portato culturale che contraddistingue il cinema in tutta la sua dirompente forza comunicativa.

La stella

A compiere un’incredibile prova recitativa è, ancora una volta, Olivia Colman. Evidentemente destinata a sole interpretazioni d’eccellenza, dal primo istante fino alle ultime battute sa come trasportarci nell’impetuoso scorrere dei suoi stati interiori: il senso di apatia che la soffoca, la rinnovata speranza frutto di un nuovo amore, le sofferenze di un passato onnipresente cui non riesce a dar pace. A colpire sono soprattutto i suoi sguardi, i sorrisi appena abbozzati e le sensazioni che la pervadono e che a stento trattiene, conferendole un’intensità fuori dal comune. Altri nomi illustri, veterani del set cinematografico, convincono in egual misura: Colin Firth, con la sua elegante precisione, sa far coincidere alla presenza scenica uno spirito a tratti esilarante. Ad incantare e commuovere è anche Tony Jones, nel ruolo di Norman il proiezionista, che regala alcune massime destinate a rimanere impresse nella mente. Una toccante storia d’amore che coinvolge per il sapiente dosaggio dei suoi elementi: una solida regia, una narrazione stratificata e un cast che va a colpo sicuro. Per alcuni è già reputato il miglior film di Mendes, motivo in più per non lasciarselo sfuggire.