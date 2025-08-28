La poesia improvvisata resiste Domani canteranno Agus e Senes 

Belvì vive con fede e passione i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Agostino, promossi dal Comitato in collaborazione con Comune, Parrocchia e Centro commerciale naturale. Ieri sera tutto esaurito in “Pratza Manna” per il concerto del gruppo etnico “A Bratzos Tentos” seguito dal dj set di Valentino Poddie.

Oggi, dalle 10.30 il prosieguo, con la processione e la messa. Dal tardo pomeriggio, il via ad una serie di eventi con l’animazione per bambini (16:30) il format “We love 2000” (22) e il dj nazionale Mario Fargetta che aprirà le danze dalla mezzanotte, per poi dare spazio ai dj Cinelli, Luca C e Nils. Domani, la messa (18) e le esibizioni delle “On The Band” e “Kantidos” (22 e 23), seguite dalla estrazioni della lotteria e musica fino a tarda notte. Si chiude sabato, con le celebrazioni in parrocchia per Sant’Isidoro (18) e la gara poetica con Agus e Senes accompagnati dal tenore Murales di Orgosolo (22).

