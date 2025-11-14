VaiOnline
Oggi alle 21 il bis a Cagliari
15 novembre 2025 alle 00:31

La poesia di Ron per un Massimo da tutto esaurito  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un teatro gremito, con oltre settecento persone strette in un abbraccio di luci e applausi. Così ieri sera la sala M1 del Teatro Massimo di Cagliari ha accolto Ron e il suo concerto “Al centro esatto della musica”, che replica anche stasera alle 21.

Dopo l’intro di Alvise Bortolini, tocca a lui: total black, chitarra tra le mani, voce calda che riempie la sala già dalle prime note de “La forza di dire sì”. È un viaggio lungo, intimo, attraversato da dolcezza e consapevolezza. Ron si racconta, dialoga con il pubblico, regala sorrisi e riflessioni. «Ci sono canzoni che vanno cantate quando c’è troppa guerra intorno», dice prima di “La pace”, e la platea lo ascolta in silenzio, quasi in preghiera. Poi arriva “Anima”, dedicata all’Aisla di Cagliari, che diventa un abbraccio corale e commosso. E quando rievoca Lucio Dalla, il tempo sembra fermarsi: «compagno di vita e di palco», dice con affetto, prima di intonare “Cosa sarà” e raccontare la nascita di “Piazza Grande”, scritta - rivela - guardando il mare davanti alla Sicilia. Un finale di gratitudine e applausi, con il pubblico in piedi e Ron che sorride: «Grazie Cagliari!». Stasera, la magia si ripete, con la stessa emozione e la stessa poesia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 