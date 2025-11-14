La poesia di Ron per un Massimo da tutto esaurito  

Un teatro gremito, con oltre settecento persone strette in un abbraccio di luci e applausi. Così ieri sera la sala M1 del Teatro Massimo di Cagliari ha accolto Ron e il suo concerto “Al centro esatto della musica”, che replica anche stasera alle 21.

Dopo l’intro di Alvise Bortolini, tocca a lui: total black, chitarra tra le mani, voce calda che riempie la sala già dalle prime note de “La forza di dire sì”. È un viaggio lungo, intimo, attraversato da dolcezza e consapevolezza. Ron si racconta, dialoga con il pubblico, regala sorrisi e riflessioni. «Ci sono canzoni che vanno cantate quando c’è troppa guerra intorno», dice prima di “La pace”, e la platea lo ascolta in silenzio, quasi in preghiera. Poi arriva “Anima”, dedicata all’Aisla di Cagliari, che diventa un abbraccio corale e commosso. E quando rievoca Lucio Dalla, il tempo sembra fermarsi: «compagno di vita e di palco», dice con affetto, prima di intonare “Cosa sarà” e raccontare la nascita di “Piazza Grande”, scritta - rivela - guardando il mare davanti alla Sicilia. Un finale di gratitudine e applausi, con il pubblico in piedi e Ron che sorride: «Grazie Cagliari!». Stasera, la magia si ripete, con la stessa emozione e la stessa poesia.

