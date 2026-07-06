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Arzachena.
07 luglio 2026 alle 00:47

La pm Mancini: «Ragnedda voleva annientare Cinzia» 

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La Procura di Tempio accelera sul delitto di Conca Entosa, dopo l’avviso di concluse indagini a stretto giro è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per l’imprenditore Emanuele Ragnedda. I magistrati hanno tempi stretti per chiudere la fase gup e per questa ragione c’è una decisa accelerazione del procedimento sull’omicidio di Cinzia Pinna. Emanuele Ragnedda, 42 anni, davanti al gup del Tribunale di Tempio dovrà difendersi dall’accusa di omicidio, con le aggravanti contestate della crudeltà, sevizie e futili motivi. La pm Noemi Mancini, in un passaggio del capo di imputazione, è durissima, Ragnedda avrebbe agito con la chiara volontà di “annientare la donna”. Ragnedda, assistito dai penalisti Luca Montella e Gabriele Satta, è indagato anche per la calunnia ai danni di Luca Franciosi (al quale ha attribuito la responsabilità di avere nascosto il cadavere di Cinzia Pinna) e per la cessione della cocaina a due persone (tra le quali la stessa vittima). Un quadro pesante che esclude qualsiasi possibilità di riti alternativi. La pm Noemi Mancini, anche se non contesta la violenza sessuale, segnala che la vittima venne trovata seminuda e l’omicidio è avvenuto ai danni di una persona sola, indifesa e visibilmente fragile e in un luogo isolato dove Cinzia Pinna non aveva alcuna possibilità di chiedere aiuto.

Il delitto risale al 12 settembre dell’anno scorso, la decisione del gup deve avvenire dunque entro la fine dell’estate, altrimenti scadranno in termini della misura cautelare. La difesa di Ragnedda sta predisponendo la maxi consuleza difensiva (affidata al medico legale e docente universitario cagliaritano Ernesto D'Aloja e al criminalista Dario Radaelli). L’obiettivo dei difensori è dimostrare che l’imprenditore è stato aggredito. La famiglia di Cinzia Pinna sarà nel procedimento come parte civile, assistita dagli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu.

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