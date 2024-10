La pizz’a Manetta vola ma il cagliari resiste nell’over è lotta serrata per il vertice 

Vola la Pizz’a Manetta Capoterra negli Over della Libertas Caam. L’Is Cortes è leader dei Master, bene anche la Fly Divani in vetta negli Ultra.

La leader

Una rete di Cardia su rigore vale il derby contro gli Amatori Capoterra e il primato per la capolista degli Over (vittoriosa anche nel recupero di mercoledì sulla Toti Lounge Bar per 2-1). Dietro resiste il Cagliari 2007 con un superlativo Alberto Serra (quaterna), che annichilisce 5-1 Gli Incisivi. Continua anche la marcia dell’Arcade Ret. Vintage (1-0 sul Real Cocciula) ora a quota quindici punti, tallonato dai Kaproni vittoriosi nell’anticipo di venerdì per 2-0 su un Bar Dessì in crisi e quartultimo con quattro punti dopo sei giornate. Rallentano i Muppet, fermati sul pareggio (1-1) dal New Bar Mexico che avvicina la Thermomax (1-1 con la Jupiter). Colpo esterno della Futura 2000 Villasor contro la Toti Lounge Bar (1-0) e vittoria anche per la Vision Ottica Gsa Genneruxi nello scontro diretto con l’Aek Kasteddu (1-0). Medilav e Crescenzi Sport chiuderà stasera il programma del sesto turno.

L’aggancio

Il tonfo della Parafarmacia San Benedetto (2-1 contro il Kalagonis) favorisce l’aggancio in testa alla classifica dei Master da parte dell’Is Cortes, vittoriosa 1-0 sui 4 Mori Samassi. Accorcia sulla vetta anche il Deximu, che espugna Uta battendo l’Atletico 2-1. Secondo successo di fila per La Bottega del Sughero: i campioni della scorsa stagione rifilano una cinquina alla Cra Regione Sardegna e agganciano il quarto posto in condominio con gli Amatori Capoterra, che invece si accontentano di un 2-0 sul Maracalagonis, ancora a quota zero dopo quattro giornate. A secco di punti c’è anche l’Atletico Assemini, sconfitto 3-2 dalla Jasp Mercato San Benedetto, alla seconda vittoria consecutiva.

Negli Ultra la Fly Divani Monserrato vince lo scontro diretto col Calasetta Turisport (1-0) e comanda a punteggio pieno. L’1-0 basta a CGM Infissi e Teddy Boys per superare Cagliari 2020 e Libertas Barumini. Pari 1-1 tra La Fenice e Lewis Room B&B. Gli Incisivi-Brancaleone è il posticipo di stasera.